Πέντε ακατοίκητα νησιά προσφέρει δωρεάν για έναν χρόνο η Σουηδία, μέσω νέας καμπάνιας του Visit Sweden, καλώντας ισάριθμους ενδιαφερόμενους να ζήσουν έως το καλοκαίρι του 2027 σε απόλυτη απομόνωση. Μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η αποστολή ενός σύντομου βίντεο στο οποίο θα εξηγούν γιατί αξίζουν να βιώσουν αυτή την ξεχωριστή εμπειρία.

Οι πέντε επιλεγμένοι υποψήφιοι θα έχουν πλήρη πρόσβαση στο νησί που θα τους αναλογεί έως το καλοκαίρι του 2027, μεταδίδει η Telegraph. Η διαδικασία προβλέπει την υποβολή σύντομου βίντεο, με το παράθυρο αιτήσεων να ανοίγει άμεσα. Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο του εθνικού οργανισμού τουρισμού Visit Sweden, Susanne Anderson, στόχος είναι να προσφερθεί «η πιο αυθεντική μορφή πολυτέλειας: η ηρεμία και η γαλήνη που συνοδεύουν το να έχει κανείς το δικό του νησί».

Η Σουηδία διαθέτει συνολικά περίπου 267.000 νησιά — περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα παγκοσμίως. Εκτός από το Flisan, στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη ένα νησί στο αρχιπέλαγος της Στοκχόλμης, ένα στα νοτιοδυτικά στο στενό Kattegat, ένα κοντά στον Αρκτικό Κύκλο στα νερά της Βαλτικής πλησίον της Umeå και ένα στη λίμνη Vänern, τη μεγαλύτερη λίμνη της δυτικής Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική τουριστικής προβολής με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το 2018, η χώρα είχε παρουσιάσει το «72 Hour Cabin», μια διαφανή καμπίνα όπου επισκέπτες διέμεναν για τρεις ημέρες μέσα στη φύση, με στόχο τη μείωση του στρες. Το 2022, η καμπάνια στράφηκε προς μια πιο σκοτεινή θεματολογία, προβάλλοντας δάση και σκανδιναβικούς θρύλους για την προσέλκυση επισκεπτών.

Το αρχιπέλαγος της Στοκχόλμης εκτείνεται σε μήκος περίπου 150 μιλίων από βορρά προς νότο και περιλαμβάνει 25.000 έως 30.000 νησιά, ανάλογα με τον τρόπο καταμέτρησης. Ανάμεσά τους, το Sandön — προσβάσιμο μόνο με πλοίο — απέχει περίπου 30 μίλια ανατολικά της πρωτεύουσας και φέρει ιστορική φήμη για λαθρεμπόριο σε παλαιότερες εποχές. Σήμερα αποτελεί προορισμό χαλαρής φιλοξενίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Sandhamns Värdshus, εστιατόριο που λειτουργεί από το 1672 και αποτελεί αγαπημένο σημείο της σουηδικής βασιλικής οικογένειας.

Η παράδοση συνυπάρχει με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Τον Σεπτέμβριο του 2025 εγκαινιάστηκε το Nämdöskärgården ως το πρώτο θαλάσσιο εθνικό πάρκο της Σουηδίας στη Βαλτική Θάλασσα. Στην «καρδιά» του βρίσκεται το Bullerö, νησί που το 1908 αγοράστηκε από τον καλλιτέχνη Bruno Liljefors, γνωστό για τα έργα του με θέμα την άγρια φύση. Το νησί αποτέλεσε για χρόνια τόπο έμπνευσης αλλά και προσωπικής απομόνωσης για τον ίδιο.

Αργότερα πέρασε στην ιδιοκτησία του βιομήχανου Torsten Kreuger, ο οποίος επένδυσε και σε άλλα νησιά της περιοχής, όπως το Idöborg. Σήμερα το Idöborg λειτουργεί ως πολυτελές θέρετρο με μικρές καμπίνες και κεντρική βίλα Jugendstil του 1909.

Σε μικρή απόσταση βρίσκεται και το Kamelkobben, το οποίο μπορεί να ενοικιαστεί αποκλειστικά, προσφέροντας ιδιωτικότητα με ένα μικρό εξοχικό και ανεμπόδιστη θέα στη Βαλτική.

Η νέα καμπάνια της Σουηδίας επιχειρεί να αναδείξει αυτό το μωσαϊκό απομόνωσης, φύσης και πολιτιστικής κληρονομιάς, προβάλλοντας τη μοναδική εμπειρία της απόλυτης ησυχίας σε ένα από τα χιλιάδες νησιά της χώρας.

protothema.gr