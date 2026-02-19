Κορυφαίοι εκπρόσωποι της Τεχνητής Νοημοσύνης από όλο τον κόσμο βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Νέο Δελχί, με στόχο να παρουσιάσουν τα νεότερα μοντέλα ΑΙ και να συζητήσουν τον αντίκτυπό τους στις σύγχρονες κοινωνίες.

Ωστόσο, μία στιγμή που διήρκεσε ελάχιστα δευτερόλεπτα πάνω στη σκηνή του India AI Impact Summit 2026 προκάλεσε δυσανάλογα μεγάλη προσοχή, όταν οι επικεφαλής ανταγωνιστικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης φάνηκαν να αποφεύγουν μια συμβολική χειρονομία κατά τη διάρκεια της ομαδικής φωτογραφίας με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

Η ομαδική φωτογραφία από το India AI Impact Summit 2026 με τους ηγέτες της τεχνητής νοημοσύνης



Η στιγμή που έγινε viral: Η άρνηση να πιαστούν χέρι-χέρι οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης

Η αλληλεπίδραση, που καταγράφηκε από τις κάμερες και έγινε viral στο Διαδίκτυο, έδειχνε τον Σαμ Άλτμαν της OpenAI και τον Ντάριο Αμοντέι της Anthropic να στέκονται δίπλα-δίπλα αλλά να αποφεύγουν να πιαστούν χέρι-χέρι, την ώρα που άλλοι ηγέτες συμμετείχαν σε μια πόζα με υψωμένα χέρια, την οποία ενθάρρυνε ο Μόντι. Αντίθετα, οι δύο άνδρες ύψωσαν τις γροθιές τους αποφεύγοντας τη σωματική επαφή – μια διακριτική απόκλιση που γρήγορα έγινε αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εικασιών στον κλάδο.

Η φωτογραφία που έγινε viral

Στη σκηνή βρίσκονταν επίσης ο Σούνταρ Πιτσάι και ο Αλεξάντρ Ουάνγκ, υπογραμμίζοντας το γεωπολιτικό και εμπορικό βάρος που έχει αποκτήσει η σύνοδος, καθώς η Ινδία επιδιώκει να τοποθετηθεί ως κεντρικό πεδίο για την επόμενη φάση υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η κόντρα ανάμεσα σε Σαμ Άλτμαν και Ντάριο Αμοντέι

Η σχέση μεταξύ Άλτμαν και Αμοντέι έχει τις ρίζες της σε μια συνεργασία που εξελίχθηκε σε αντιπαλότητα. Ο Αμοντέι, μαζί με αρκετούς συναδέλφους του, αποχώρησε από την OpenAI νωρίτερα μέσα στη δεκαετία, εκφράζοντας ανησυχίες ότι η κούρσα για την εμπορευματοποίηση όλο και πιο ισχυρών συστημάτων ΤΝ ενδέχεται να ξεπερνά τον ρυθμό ανάπτυξης που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια. Η αποχώρηση αυτή οδήγησε στη δημιουργία της Anthropic, η οποία οικοδομήθηκε ρητά πάνω σε ένα ερευνητικό και διοικητικό μοντέλο «πρώτα η ασφάλεια».

Η διάσπαση αυτή αποκρυστάλλωσε δύο αντικρουόμενα οράματα για την κλιμάκωση της τεχνητής νοημοσύνης: Το ένα δίνει έμφαση στην ταχεία διάθεση και στη μαζική προσβασιμότητα, ενώ το άλλο υποστηρίζει μια πιο μετρημένη κυκλοφορία, ευθυγραμμισμένη με αυστηρές στρατηγικές ευθυγράμμισης και μετριασμού κινδύνων.

