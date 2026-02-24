Νέο νόημα στον όρο «μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία» έδωσε ένας influencer ο οποίος πλήρωσε 14.000 δολάρια για να πετάξει σε μια από τις σουίτες πρώτης θέσης της Singapore Airlines.

Ο ίδιος κατέγραψε σε βίντεο την εμπειρία του από τη σουίτα που διαθέτει, μεταξύ άλλων, πολυτελές κρεβάτι και επιλογές γευμάτων υψηλής ποιότητας, σε ένα βίντεο το οποίο έχει συγκεντρώσει 10 εκατομμύρια views στο YouTube.

O @LoungeGuru, o οποίος γεννήθηκε στον Καναδά αλλά ζει στο Ντουμπάι, εργάζεται στον τομέα του μάρκετινγκ αλλά δημιουργεί περιεχόμενο για ταξίδια, με τον ίδιο να διευκρινίζει ότι πλήρωσε το εισιτήριο σε μετρητά, χωρίς καμία βοήθεια από μίλια ή πόντους. «Ήταν, χωρίς αμφιβολία, το πιο ακριβό εισιτήριο που έχω αγοράσει ποτέ» συμπλήρωσε ο influencer.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, αρχικά μια αεροσυνοδός τον συνόδευσε σε μια σκάλα που οδηγεί στην ιδιωτική σουίτα του, η οποία διαθέτει συρόμενη πόρτα, ενώ λίγο αργότερα μια δεύτερη αεροσυνοδός του πρόσφερε μια ποικιλία ποτών, του έδωσε πολυτελείς πιτζάμες, ένα «πολυτελές σετ περιποίησης δέρματος» και δωρεάν ακουστικά Band & Olufsen.

Ο influencer στη συνέχεια επέλεξε ένα πολυτελές γεύμα το οποίο συνόδευσε με ένα ποτήρι σαμπάνια Cristal αξίας 400 δολαρίων, με τον ίδιο να κάνει ειδική αναφορά στο μπάνιο για το οποίο ένιωσε σαν να βρισκόταν σε «σπα πέντε αστέρων σε ύψος 38.000 ποδιών» και στο κρεβάτι το οποίο περιέγραψε στο Newsweek ως «πραγματικό κρεβάτι με πολυτελή κλινοσκεπάσματα και άνετα μαξιλάρια και παπλώματα, όχι απλώς ένα ανακλινόμενο κάθισμα».

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί από όσους είδαν το βίντεο έκριναν ότι δεν άξιζε τον κόπο. «14.000 δολάρια για ένα αεροπορικό εισιτήριο, αυτό είναι πέρα από κάθε λογική», σχολίασε ένας ενώ ένας άλλος έγραψε «για αυτή την τιμή θα έκλεβα τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης». «Μου αρέσει που θεώρησε τα ακουστικά B&O δωρεάν αφού πλήρωσε 14.000», σχολίασε ένας τρίτος.Ένας τέταρτος έγραψε: «Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό από αυτόν του 95% των υπολοίπων».

