Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ποδοσφαιριστής κάνει… ΚΑΡΠΑ σε γλάρο την ώρα αγώνα ποδοσφαίρου στην Τουρκία και τον επαναφέρει στη ζωή.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το συμβάν εκτυλίχθηκε στον τελικό των Play-Off της 1ης Ερασιτεχνικής Λίγκας Κωνσταντινούπολης, διοργάνωση που κρίνει την άνοδο μέσω νοκ-άουτ αγώνων. Ο αγώνας διεξήχθη στο Ζεϊτινμπουρνού της Κωνσταντινούπολης, με αντιπάλους τις ομάδες Mevlanakapi Guzelhisar και Istanbul Yurdum Spor.
Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, ο τερματοφύλακας της Istanbul Yurdum Spor, Μουχαμέτ Ουγιανίκ, επιχείρησε απομάκρυνση της μπάλας από την περιοχή του. Η μπάλα χτύπησε έναν γλάρο που πετούσε πάνω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα το πτηνό να πέσει στο έδαφος.
