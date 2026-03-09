Έντονη διαδικτυακή συζήτηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες το hashtag #SendBarron, δηλαδή «Στείλτε τον Μπάρον Τραμπ», που έγινε viral στα social media εν μέσω της κλιμάκωσης της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν.

Το hashtag αναφέρεται στον 19χρονο γιο του Ντόναλντ Τραμπ, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν -μάλλον με σατιρική διάθεση – ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες στείλουν στρατιώτες σε χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, τότε θα έπρεπε να στρατευθούν και τα παιδιά των πολιτικών ηγετών, όπως ο Μπάρον.

Η διαδικτυακή αυτή καμπάνια εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν διανύει ήδη τη δέκατη μέρα της και εντείνονται οι ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εμπλακούν σε ευρύτερο πόλεμο στην περιοχή,

Η συζήτηση για τη στράτευση των παιδιών των προέδρων

Η διαδικτυακή αντιπαράθεση επανέφερε και ένα παλαιότερο επιχείρημα σχετικά με το αν τα παιδιά προέδρων ή αντιπροέδρων θα πρέπει να υπηρετούν σε μάχιμες ζώνες.

BREAKING:🇺🇸Outraged citizens of the US are urging the Trump administration to deploy the US president's youngest son, Barron, to the Middle East for war with iran.#SendBarronToWar and #SendBarronTrumpToWar were trending no. 1 on x this week. pic.twitter.com/xX0n0POwPk — Saturn World News (@SaturnWorldNews) March 9, 2026

Ο Τζον Άιζενχαουερ, γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντουάιτ Άιζενχαουερ, είχε υπηρετήσει στον πόλεμο της Κορέας. Ωστόσο, σε άρθρο του το 2008 υποστήριξε ότι τα παιδιά των προέδρων δεν θα έπρεπε να στέλνονται σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επιπλέον πολιτικές και ηθικές πιέσεις στον εκάστοτε αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων.

Όπως είχε επισημάνει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήδη φέρει την ευθύνη για τη ζωή εκατομμυρίων στρατιωτών και δεν θα έπρεπε να επιβαρύνεται με τον κίνδυνο που θα αφορούσε και το ίδιο του το παιδί.

Το πρακτικό… ζήτημα του ύψους του Μπάρον Τραμπ

Στην περίπτωση του Μπάρον Τραμπ, πάντως, υπάρχει και μια πιο πρακτική παράμετρος που έγινε αντικείμενο δηκτικών σχολίων στο διαδίκτυο: το ύψος του.

At 20 years old, 6’7, and in peak health, Baron Trump should be leading from the frontlines in Iran once the ground invasion begins. pic.twitter.com/7gpYj6c3oa — Steve Njue (@SteveNjue_) March 5, 2026

Ο γιος του ενοίκου του Λευκού Οίκου, που σύμφωνα με δημοσιεύματα ξεπερνά τα 2 μέτρα, βρίσκεται πολύ κοντά στο ανώτατο όριο ύψους για ένταξη στον αμερικανικό στρατό, το οποίο είναι περίπου 2,03 μέτρα. Αν και θεωρητικά θα μπορούσε να υπάρξει κάποια εξαίρεση, πολλοί σχολιάζουν ότι το ύψος του Μπάρον Τραμπ θα δυσκόλευε τη συμμετοχή του σε ορισμένα στρατιωτικά συστήματα, όπως μαχητικά αεροσκάφη ή τεθωρακισμένα οχήματα.

