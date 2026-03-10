Οι παραδοσιακοί αγώνες ταράνδων που ενθουσιάζουν τους θεατές εδώ και δεκαετίες στη Φινλανδία έφεραν εκατοντάδες οπαδούς στην παγωμένη πόλη Σάλα το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Περίπου 1.000 άτομα παρακολούθησαν τους αγώνες, παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και την απομακρυσμένη τοποθεσία κοντά στα ρωσικά σύνορα, περίπου 264 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Όουλου.

Παρακολουθούσαν και ζητωκραύγαζαν καθώς οι τάρανδοι καλπάζαν στην χιονισμένη διαδρομή, τραβώντας πίσω τους τους χειριστές τους με σκι. Όποιος είναι πιο γρήγορος κερδίζει τον αγώνα.

Οι θεατές προέρχονταν όχι μόνο από τη Φινλανδία, αλλά και από την Ιταλία, τη Νορβηγία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Η εκτροφή ταράνδων αποτελεί σημαντικό μέρος της σκανδιναβικής κουλτούρας εδώ και πολλές δεκαετίες, ειδικά για τους ιθαγενείς Σάμι στο βόρειο άκρο της χώρας .

«Η Salla έχει μακρά ιστορία στους αγώνες ταράνδων καθώς διεξάγονται από τη δεκαετία του 1950», δήλωσε ο Lasse Aatsinki, επικεφαλής του Salla Reindeer Cup. «Τότε, οι άνδρες περνούσαν τους χειμώνες στο δάσος, δεν υπήρχαν χιονοκίνητα. Στα τέλη του χειμώνα, οι τάρανδοι ήταν σε εξαιρετική φόρμα, οπότε άρχισαν να συμμετέχουν σε αγώνες με αυτούς».

Οι τάρανδοι προκρίνονται αν τρέξουν την διαδρομή μήκους ενός χιλιομέτρου σε 1 λεπτό και 19 δευτερόλεπτα ή λιγότερο. Μόνο οι ταχύτεροι τάρανδοι μπορούν να αγωνιστούν σε αυτόν τον αγώνα.

Οι θεατές ζεσταίνονταν με σούπα ταράνδου και kampanisu, μια παραδοσιακή τοπική σπεσιαλιτέ ζαχαροπλαστικής από τη Σάλα.

Ο διαγωνισμός κορυφώθηκε την Κυριακή (8/3) με νικητή τον τάρανδο ονόματι Πόμπομ.

«Ο Πόμπομ είναι εξαιρετικά γρήγορο και έξυπνο, ζώο», δήλωσε ο Χάνου Κρούπουλα, ιδιοκτήτης του νικητή τάρανδου. «Αν υπάρχει κάποια αδυναμία, είναι ότι δεν είναι πολύ όμορφο κάτι που μπορεί να είναι παραπλανητικό», πρόσθεσε.

«Όταν κοιτάς αυτόν τον τάρανδο, μπορεί γρήγορα να σκεφτείς ότι δεν έχει φάει καλά ή κάτι τέτοιο. Αλλά τρώει καλά. Είναι ένα σπάνιο είδος»

Μετά τον αγώνα, ο Πόμπομ και όλοι οι άλλοι τάρανδοι πήραν τη δική τους ανταμοιβή λειχήνες, την αγαπημένη τους λιχουδιά.

ertnews.gr