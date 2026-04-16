Βρέθηκε η ακριβής τοποθεσία της κατοικίας του Σαίξπηρ στο Λονδίνο

Το ακριβές σημείο του μοναδικού ακινήτου που διέθετε ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Λονδίνο εντοπίστηκε στην περιοχή Blackfriars, ύστερα από την ανακάλυψη άγνωστης μέχρι σήμερα κάτοψης που αποκαλύπτει το μέγεθος και τη θέση της κατοικίας που αγόρασε το 1613.

Η ερευνήτρια και καθηγήτρια του King’s College London, Λούσι Μονρό, κατάφερε να προσδιορίσει με ακρίβεια τη θέση και τις διαστάσεις του μοναδικού ακινήτου που αγόρασε ο Σαίξπηρ στο Λονδίνο το 1613.

Η ανακάλυψη θεωρείται σημαντική, καθώς ενδέχεται να αναθεωρήσει την άποψη ότι ο διάσημος δραματουργός εγκατέλειψε σύντομα τη θεατρική του δραστηριότητα και επέστρεψε μόνιμα στο Στράτφορντ-απόν-Έιβον.

Σύμφωνα με το BBC, η κατοικία βρισκόταν στην περιοχή Blackfriars, κοντά στο θέατρο όπου εργαζόταν ο Σαίξπηρ. Η νέα τεκμηρίωση δείχνει ότι η αναμνηστική μπλε πινακίδα στην οδό St Andrew’s Hill δεν βρίσκεται απλώς κοντά στο σημείο της κατοικίας του, αλλά στο ακριβές σημείο όπου αυτή υπήρχε.

Η Μονρό εντόπισε τρία έγγραφα, δύο στα Αρχεία του Λονδίνου και ένα στα Εθνικά Αρχεία, τα οποία παρείχαν νέες πληροφορίες για την ιστορία της ιδιοκτησίας.

Ένα από τα έγγραφα αποτελεί σχέδιο του 1668 που απεικονίζει τμήμα της περιοχής Blackfriars, το οποίο συντάχθηκε δύο χρόνια μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου. Το σχέδιο αυτό επιβεβαιώνει με ακρίβεια τη θέση και το μέγεθος της κατοικίας του Σαίξπηρ.

Η ερευνήτρια ανέφερε ότι η κατοικία βρισκόταν πολύ κοντά στον χώρο εργασίας του Σαίξπηρ, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι ο συγγραφέας παρέμεινε στο Λονδίνο περισσότερο από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.

Τα άλλα δύο έγγραφα αφορούν την πώληση της ιδιοκτησίας από την εγγονή του Σαίξπηρ το 1665. Με βάση τα στοιχεία, το ακίνητο εκτεινόταν σε περιοχές που σήμερα αντιστοιχούν στο ανατολικό άκρο του Ireland Yard, στο χαμηλότερο τμήμα της Burgon Street και σε τμήματα κτιρίων του 19ου αιώνα στις διευθύνσεις 5 Burgon Street και 5 St Andrew’s Hill.

