Ο Φώτης Γεωργίδης παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Τάσο Τρύφωνος για τις ανάγκες της εκπομπής «Τετ-Α-Τετ στον Alpha». Μεταξύ άλλων ο αγαπημένος ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε για την απώλεια της συζύγου του Γιούλης Γιαγκοπούλου σε ηλικία 48 ετών, μετά από μια δύσκολη «μάχη» με τον καρκίνο. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη στήριξη που λάμβανε από τη σύζυγό του, την «μάχη» που έδωσε με την υγεία της, αλλά και το πως ο ίδιος αντιμετώπισε τη δύσκολη περίοδο. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι περίπου ένα χρόνο πριν την απώλεια της συζύγου του, είχε φύγει από τη ζωή ο αδελφός της από την ίδια ασθένεια.

