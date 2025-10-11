Άτομο παρέδωσε πριν λίγες ημέρες σκυλάκι σε καταφύγιο σκύλων, επειδή όπως είπε «δεν το ήθελε πια». Το βίντεο στο οποίο καταγραφόταν η αντίδραση του σκύλου όταν πλέον έμεινε μόνο στο καταφύγιο μετά την εγκατάλειψη από τον ιδιοκτήτη του έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου.

Τα καλά νέα ωστόσο δεν άρχισαν να έρθουν, όχι μόνο για το συγκεκριμένο σκυλάκι, αλλά και για άλλα αδέσποτα του καταφυγίου, αφού λόγω της δημοσιότητας που πήρε το θέμα υπήρξαν θετικές εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, λίγα 24ωρα μετά βρέθηκε οικογένεια που υιοθέτησε το σκυλάκι και όχι μόνο. Όπως έγραψε η Νατάσα Μιχαηλίδου στο Facebook: «Υιοθετήθηκε! Μια υπέροχη οικογένεια του άνοιξε την καρδιά και το σπίτι της και θα του προσφέρει όλη την αγάπη που του αξίζει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους για την τεράστια κινητοποίηση — χάρη σε αυτήν, ήρθε κι άλλος κόσμος στο καταφύγιο και υιοθετήθηκαν κι άλλα σκυλάκια σήμερα!»