Ο άνθρωπος και ο σκύλος έχουν μία από τις πιο βαθιές και αληθινές σχέσεις που μπορούν να υπάρξουν. Ο σκύλος δεν είναι απλώς ένα κατοικίδιο, αλλά είναι ο φίλος μας, ο σύντροφος μας και μέλος της οικογένειάς μας.

Όμως, όπως κάθε σχέση, έτσι και αυτή χρειάζεται χρόνο, φροντίδα και κοινές εμπειρίες για να δυναμώσει. Ο δεσμός δεν χτίζεται μόνο με αγκαλιές και χάδια, αλλά και μέσα από συνεργασία, σεβασμό και επικοινωνία.

Παρακάτω θα διαβάσετε τις καλύτερες δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε με τον σκύλο σας για να ενισχύσετε τη σχέση σας, να βελτιώσετε τη συμπεριφορά του και κυρίως να απολαμβάνετε ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά σας μαζί του.

1. Καθημερινές βόλτες

Η βόλτα για τον σκύλο μας δεν είναι απλώς «τουαλέτα». Είναι η σημαντικότερη στιγμή της ημέρας για αυτόν, καθώς μέσα από τη βόλτα μυρίζει, εξερευνά το περιβάλλον, κοινωνικοποιείται και αποφορτίζεται. Δώστε του χρόνο και ελευθερία να μυρίσει και προσπαθήστε να μην τον τραβάτε και να τον διορθώνετε συνέχεια. Όταν ο σκύλος σας νιώσει πως σέβεστε τις ανάγκες του, τότε ενισχύεται και η εμπιστοσύνη του προς εσάς.

2. Διασκεδάστε μέσα από την εκπαίδευση

Η εκπαίδευση δεν είναι μάθημα, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος επικοινωνίας. Και ο ιδανικός τρόπος για να εκπαιδεύσουμε τον σκύλο μας περνάει μέσα από τις πιο διασκεδαστικές δραστηριότητες . Χρησιμοποιήστε θετική ενίσχυση με παιχνίδια, λιχουδιές και χάδια και ο σκύλος σας θα δει την εκπαίδευσή του σαν μια ευχάριστη διαδικασία. Μπορείτε να ξεκινήσετε με απλές βασικές εντολές και να συνεχίσετε με πιο προχωρημένα «κόλπα» καθώς σταδιακά η αυτοπεποίθησή του θα ενισχύεται.

Προσπαθήστε να αφιερώνετε 5-10 λεπτά την ημέρα σε μικρές «συνεδρίες» και θα δείτε πολύ γρήγορα τη συνεργασία σας να περνάει στο επόμενο επίπεδο.

3. Παιχνίδια όσφρησης

Οι σκύλοι έχουν απίστευτη όσφρηση και το να χρησιμοποιούν τη μύτη τους δεν είναι μόνο διασκέδαση αλλά και ψυχική εκτόνωση. Εκμεταλλευτείτε αυτή του την αδυναμία και προς δικό σας όφελος δημιουργώντας κάποια διασκεδαστικά παιχνίδια με κρυμμένες λιχουδιές και παιχνίδια. Ξεκινήστε από εύκολα σημεία, σταδιακά αυξήστε τη δυσκολία και περιμένετε να δείτε τη χαρά στα μάτια του σκύλου σας όταν αυτός ανακαλύψει τους κρυμμένους θησαυρούς. Εκτός από διασκέδαση, τα παιχνίδια όσφρησης ενισχύουν την εμπιστοσύνη και μειώνουν το άγχος του σκύλου.

4. Περιπέτειες στη φύση

Αν έχετε το χρόνο και τη διάθεση, ο σκύλος σας μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετική παρέα σε πεζοπορίες και σε εκδρομές τόσο στο βουνό όσο και στην παραλία. Οι νέες μυρωδιές, και η αίσθηση ελευθερίας θα τον κάνουν πραγματικά χαρούμενο και θα «παρασύρουν» και εσάς να εξερευνήσετε με μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Καλό είναι προτού ξεκινήσετε να έχετε μαζί σας άφθονο νερό, ένα μακρύ λουρί και ένα αντιπαρασιτικό κολάρο ή αμπούλα, ώστε ο σκύλος σας να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προστατευμένος.

5. Κοινή χαλάρωση

Δεν χρειάζεται κάθε στιγμή να είναι δραστήρια. Ο δεσμός χτίζεται και μέσα από την ηρεμία. Καθίστε μαζί με τον σκύλο σας στον καναπέ, χαϊδέψτε τον και αφήστε τον να ξαπλώσει δίπλα σας. Οι σκύλοι νιώθουν ασφάλεια από την επαφή και τη σταθερότητα, και πολλές φορές θα βοηθήσουν και εμάς να αποβάλλουμε την ένταση μετά από μια δύσκολη μέρα, καθώς η ηρεμία και η ενέργειά τους λειτουργούν χαλαρωτικά.

6. Μάθετε τη γλώσσα του

Μια από τις σημαντικότερες «δραστηριότητες» είναι να μάθουμε να καταλαβαίνουμε τον σκύλο μας. Ο τρόπος που στέκονται, τα μάτια τους, η κίνηση των αυτιών και της ουράς λένε πολλά για το πώς αυτά τα πλάσματα νιώθουν. Όταν ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τη γλώσσα του σώματός τους η επικοινωνία μας γίνεται πιο ουσιαστική. Θα γνωρίζουμε πότε είναι χαρούμενα, πότε αγχωμένα και πότε μας λένε με τον τρόπο τους πως χρειάζονται χώρο. Αυτή η κατανόηση των συναισθημάτων είναι η βάση για μια δυνατή σχέση.

7. Απλές καθημερινές δραστηριότητες

Ο σκύλος μας δεν χρειάζεται πάντα κάτι ιδιαίτερο και εντυπωσιακό. Για εκείνον το να μοιράζεται απλώς το χρόνο μαζί μας είναι ευτυχία. Καλέστε τον να σας κάνει παρέα σε απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως η ανάγνωση ενός βιβλίου όταν κάθεστε στο μπαλκόνι, και η προβολή μας ταινίας στο σαλόνι αφού έχετε επιστρέψει από τη βόλτα σας. Μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, όμως αυτές οι στιγμές «χτίζουν» τον κοινό σας χρόνο και αυτό είναι ό,τι σημαντικότερο μπορούμε να χαρίσουμε στον σκύλο μας.

8. Δημιουργήστε μια σταθερή ρουτίνα

Οι σκύλοι αγαπούν τη σταθερότητα. Μια ρουτίνα, όχι βαρετή αλλά σταθερή, τους δίνει ασφάλεια και σιγουριά. Προσπαθήστε να είστε, όσο μπορείτε, συνεπείς με τις ώρες της βόλτας, του φαγητού αλλά και της ξεκούρασης. Η συνέπειά μας είναι αυτή που δείχνει στον σκύλο ότι μπορεί να μας εμπιστεύεται.

Ο σκύλος μας δεν έχει ανάγκη από τέλεια παιχνίδια και ακριβά αξεσουάρ. Χρειάζεται την προσοχή μας, την παρουσία μας και κυρίως την αγάπη μας. Το δέσιμο μαζί του δεν είναι κάτι που γίνεται σε μια μέρα. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται σταθερότητα και συνέπεια. Κάθε στιγμή που μοιραζόμαστε μαζί του είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον και να χτίσουμε ένα δεσμό ζωής.

