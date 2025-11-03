H Pepper ψάχνει για οικογένεια!

Πρόκειται για ένα ημίαιμο Pointer, 8 ετών.

Μη σας ξεγελά η ηλικία της, η Pepper είναι γεμάτη ζωή!

Αυτή η υπέροχη σκυλίτσα έχει ψηλά επίπεδα ενέργειας και λατρεύει το παιχνίδι, τις βόλτες και την περιπέτεια.

Είναι πιστή, πρόθυμη να ευχαριστήσει και γεμάτη αγάπη. Είναι φιλική με τους ανθρώπους, τα παιδιά, καθώς και με άλλα σκυλιά.

Είναι στειρωμένη και έτοιμη να βρει το παντοτινό της σπίτι. Βρίσκεται στην Κύπρο, αλλά μπορεί να υιοθετηθεί και στην Αγγλία

Αν ψάχνετε έναν αγαπησιάρικο και δραστήριο σύντροφο για τις περιπέτειές σας, η Pepper είναι η ιδανική επιλογή!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.