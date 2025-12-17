O Gemon ψάχνει οικογένεια!

Αυτός ο πανέμορφος τρίχρωμος ημίαιμος Collie περιμένει κάποιον να τον επιλέξει.

Είναι σχεδόν 1,5 χρονών και ήδη περνά τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής του σε καταφύγιο.

Ο Gemon είναι ντροπαλός στην πρώτη γνωριμία, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου θα διαπιστώσετε πως είναι ένα γλυκό, παιχνιδιάρικο αγόρι που απλώς περιμένει να νιώσει ασφάλεια.

Τα πηγαίνει καλά με θηλυκά σκυλιά παρόμοιου μεγέθους και θα ταίριαζε σε ένα ήρεμο, υπομονετικό σπίτι, όπου θα του δοθεί ο χρόνος να χτίσει την αυτοπεποίθησή του με τον δικό του ρυθμό.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.