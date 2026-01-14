Όταν ο καιρός αγριεύει και η θερμοκρασία πέφτει, η καθημερινότητα γίνεται πιο δύσκολη – όχι μόνο για εμάς, αλλά πολύ περισσότερο για τα αδέσποτα ζώα. Χωρίς μόνιμο καταφύγιο και σταθερή πρόσβαση σε τροφή, σκύλοι και γάτες κινδυνεύουν από υποθερμία, υγρασία και πείνα. Με μερικές απλές κινήσεις, όμως, μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε ουσιαστικά.

Προσφέρουμε προσωρινό καταφύγιο, αν μπορούμε

Αν υπάρχει δυνατότητα, μπορούμε να ανοίξουμε ένα γκαράζ, μια είσοδο πολυκατοικίας ή έναν αποθηκευτικό χώρο, ώστε να προστατευτεί κάποιο ζώο από το κρύο. Αν έχουμε κατοικίδια, καλό είναι να υπάρχει διαχωρισμός χώρων και ξεχωριστά μπολ, μέχρι να είμαστε βέβαιοι για την υγεία του αδέσποτου. Σημαντικό είναι να μην κρατάμε ένα ζώο προσωρινά για μεγάλο διάστημα, αν δεν σκοπεύουμε να του προσφέρουμε μόνιμο σπίτι.

Δημιουργούμε ζεστά καταφύγια σε εξωτερικούς χώρους

Όταν δεν είναι εφικτό να φιλοξενήσουμε ένα ζώο, μπορούμε να το βοηθήσουμε τοποθετώντας αδιάβροχα σπιτάκια σε απάνεμα σημεία. Αυτά μπορούν να αγοραστούν έτοιμα ή να κατασκευαστούν από πλαστικά κουτιά, ξύλο ή χαρτόκουτα, με σωστή μόνωση και κουβέρτες ή παλιά ρούχα στο εσωτερικό.

Ελέγχουμε πάντα το αυτοκίνητο

Τις κρύες νύχτες, πολλές γάτες βρίσκουν καταφύγιο στη μηχανή των αυτοκινήτων. Πριν ξεκινήσουμε, είναι απαραίτητο να χτυπάμε το καπό, ώστε να απομακρυνθεί κάποιο ζώο που μπορεί να έχει κρυφτεί εκεί.

Παρέχουμε τροφή με υψηλή θερμιδική αξία

Η σωστή διατροφή βοηθά τα αδέσποτα να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους. Τροφές πλούσιες σε θερμίδες ή μικρή προσθήκη τόνου ή σολομού στην ξηρά τροφή μπορούν να κάνουν τη διαφορά, αρκεί να καταναλωθούν άμεσα και να μην παγώσουν.

Δεν ξεχνάμε το νερό

Σε συνθήκες παγετού, το νερό παγώνει εύκολα. Ελέγχουμε συχνά τα μπολ και τα γεμίζουμε με καθαρό, φρέσκο – κατά προτίμηση χλιαρό – νερό, ώστε τα ζώα να παραμένουν ενυδατωμένα.