Δεν υπάρχει τίποτα πιο ευχάριστο από το να κοιμάται κανείς μαζί με τη γάτα του. Το απαλό γουργούρισμα, η ζεστασιά που θυμίζει επιπλέον κουβέρτα τον χειμώνα και η παρουσία της αποτελούν ιδανική συντροφιά, ιδιαίτερα για όσους ζουν μόνοι. Τι συμβαίνει όμως όταν ξαφνικά η γάτα σταματά να ανεβαίνει στο κρεβάτι και επιλέγει να κοιμάται σε κάποιο άλλο σημείο του σπιτιού;

Είναι απολύτως φυσιολογικό να απορείτε όταν μια γάτα που συνήθιζε να κοιμάται δίπλα σας αλλάζει ξαφνικά αυτή τη συνήθεια και προτιμά άλλους χώρους για ξεκούραση. Μπορεί να αναρωτηθείτε αν κάνατε κάτι λάθος. Η αλήθεια είναι πως ίσως να συνέβη κάτι που την ενόχλησε, αλλά μπορεί και απλώς να πρόκειται για μια αλλαγή στις προτιμήσεις της.

Ας δούμε μερικούς πιθανούς λόγους που μπορεί να οδήγησαν τη γάτα σας να εγκαταλείψει το κρεβάτι σας.

Κινείστε πολύ στον ύπνο σας

Ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους είναι ότι κινείστε έντονα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αν παλαιότερα κοιμόσασταν ήρεμα αλλά πλέον στριφογυρίζετε, ίσως εξαιτίας άγχους ή κούρασης, μπορεί άθελά σας να σπρώχνετε ή να ενοχλείτε τη γάτα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η γάτα μπορεί να αισθανθεί ανασφάλεια ή να τρομάξει. Οι γάτες είναι ευαίσθητα ζώα και κοιμούνται ελαφριά, οπότε ακόμη και μια μικρή κίνηση μπορεί να τις ξυπνήσει και να τις κάνει να αναζητήσουν ένα πιο ήσυχο σημείο.

Η θερμοκρασία του κρεβατιού δεν της ταιριάζει

Οι γάτες δεν αντιλαμβάνονται τη θερμοκρασία με τον ίδιο τρόπο που τη βιώνουν οι άνθρωποι. Συχνά μπορεί να θεωρούμε ότι κρυώνουν και να τις σκεπάζουμε, όμως εκείνες προτιμούν να μετακινηθούν σε άλλο σημείο.

Είναι πιθανό λοιπόν η θερμοκρασία του κρεβατιού ή του υπνοδωματίου να μην της είναι πλέον ευχάριστη. Οι κουβέρτες, σε συνδυασμό με τη θερμότητα του σώματός σας, μπορεί να κάνουν το περιβάλλον υπερβολικά ζεστό για εκείνη.

Κάτι την τρόμαξε ή την ενόχλησε

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να συνέβη κάτι που τη φόβισε ή την αναστάτωσε. Μια απότομη κίνηση στον ύπνο, ένα δυνατό ροχαλητό ή ακόμη και κάποια αλλαγή στο περιβάλλον μπορεί να την έκανε να αισθανθεί άβολα.

Οι γάτες συχνά συνδέουν μια αρνητική εμπειρία με το μέρος όπου τη βίωσαν. Έτσι μπορεί να άρχισε να συνδέει το κρεβάτι σας με κάτι δυσάρεστο. Επίσης, αλλαγές όπως ένα διαφορετικό υπνοδωμάτιο ή η παρουσία άλλου ατόμου στο κρεβάτι μπορεί να την επηρεάσουν.

Βρήκε ένα καλύτερο σημείο για ύπνο

Μπορεί να μην είναι προσωπικό, αλλά απλώς η γάτα σας να βρήκε ένα σημείο που θεωρεί πιο άνετο. Ένα κουτί, μια πολυθρόνα ή ένα σημείο κοντά σε παράθυρο μπορεί να της φαίνεται πιο ιδανικό.

Οι γάτες είναι γνωστές για το ότι αγνοούν ακόμη και τα πιο ακριβά κρεβατάκια και επιλέγουν απροσδόκητα μέρη για να κοιμηθούν. Το ίδιο μπορεί να συνέβη και με το δικό σας κρεβάτι.

Ηλικία ή προβλήματα υγείας

Ένας ακόμη πιθανός λόγος είναι κάποιο πρόβλημα υγείας. Όταν οι γάτες δεν αισθάνονται καλά, συχνά απομονώνονται και αποφεύγουν την ανθρώπινη επαφή. Αν παρατηρήσετε και άλλα σημάδια, καλό είναι να συμβουλευτείτε κτηνίατρο.

Η ηλικία μπορεί επίσης να παίζει ρόλο. Τα μικρά γατάκια συχνά απολαμβάνουν να κοιμούνται δίπλα στους ανθρώπους τους, όμως καθώς μεγαλώνουν γίνονται πιο ανεξάρτητα.

Παράλληλα, οι ηλικιωμένες γάτες μπορεί να δυσκολεύονται να πηδήξουν ή να σκαρφαλώσουν στο κρεβάτι, οπότε προτιμούν να ξεκουράζονται σε πιο εύκολα προσβάσιμα σημεία.

Γιατί σας λείπει

Είναι φυσικό να σας λείπει η παρουσία της στο κρεβάτι. Το γουργούρισμα της γάτας θεωρείται ιδιαίτερα χαλαρωτικό και μπορεί να συμβάλει στη μείωση του στρες και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι οι συχνότητες του γουργουρητού μοιάζουν με εκείνες που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες θεραπευτικές εφαρμογές.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σεβαστείτε την επιλογή της. Μην τη μαλώνετε και μην την πιέζετε να ανέβει στο κρεβάτι αν δεν το θέλει.

Τι μπορείτε να δοκιμάσετε

Παρόλα αυτά μπορείτε να δοκιμάσετε μερικά απλά πράγματα:

Να βάλετε στο κρεβάτι το αγαπημένο της παιχνίδι για να την δελεάσετε.

για να την δελεάσετε. Αν είναι ηλικιωμένη, μπορείτε να τη βοηθήσετε να ανέβει στο κρεβάτι .

. Αν υπάρχει υποψία ασθένειας, συμβουλευτείτε κτηνίατρο.

Παράλληλα, σκεφτείτε αν υπήρξε κάποια αλλαγή που μπορεί να την ενόχλησε. Οι γάτες θέλουν ηρεμία και αίσθηση ασφάλειας όταν κοιμούνται. Αν δεν τη βρίσκουν στο υπνοδωμάτιο, θα επιλέξουν κάποιο άλλο σημείο.

Το σημαντικότερο είναι να είστε υπομονετικοί. Αν θελήσει να επιστρέψει στο κρεβάτι σας, θα το κάνει από μόνη της.

topetmou.gr