Αν έχετε παρατηρήσει ότι ο σκύλος σας προτιμά να τρώει από το χέρι σας αντί από το μπολ του, είναι λογικό να αναρωτιέστε γιατί συμβαίνει αυτό.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά εμφανίζεται συχνά σε κουτάβια που απογαλακτίστηκαν νωρίς ή δεν είχαν αρκετή επαφή με τη μητέρα τους κατά τη σίτισή τους. Ωστόσο, μπορεί να παρουσιαστεί και σε ενήλικους σκύλους, κυρίως όταν έχουν αναπτύξει έντονο δεσμό με τον ιδιοκτήτη τους.

Ακολουθούν μερικοί από τους βασικούς λόγους που μπορεί να εξηγούν αυτή τη στάση.

4 λόγοι που ο σκύλος σας προτιμά το χέρι αντί για το μπολ

1. Νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια

Αν ο σκύλος σας τρώει μόνο από το χέρι σας, πιθανότατα αισθάνεται πιο ασφαλής έτσι. Σε περιβάλλοντα όπου υπάρχουν περισσότερα ζώα, μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός για το φαγητό, κάτι που του δημιουργεί άγχος. Το χέρι σας λειτουργεί ως σημείο ηρεμίας και εμπιστοσύνης, ενισχύοντας παράλληλα τον δεσμό μεταξύ σας.

2. Δεν είναι καλά

Η αλλαγή στη συμπεριφορά μπορεί να σχετίζεται και με την υγεία του. Αν ο σκύλος σας αποφεύγει το μπολ του και προτιμά να τρώει από εσάς, ίσως προσπαθεί να δείξει ότι δεν αισθάνεται καλά. Σε αυτή την περίπτωση, είναι σημαντικό να αποκλειστεί κάποιο παθολογικό αίτιο. Αν δεν υπάρχει θέμα υγείας, τότε πιθανότατα ζητά περισσότερη φροντίδα, προσοχή και τρυφερότητα.

3. Κάτι δεν του αρέσει στο μπολ

Το πρόβλημα μπορεί να σχετίζεται με το ίδιο το μπολ φαγητού.

– Αν είναι πολύ μικρό, ίσως δυσκολεύεται να φάει άνετα.

– Το υλικό παίζει επίσης ρόλο, καθώς κάποια σκυλιά δεν συμπαθούν τα πλαστικά μπολ.

– Η τοποθεσία του μπολ μπορεί να μην είναι βολική ή να τον αγχώνει.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μικρές αλλαγές μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά.

4. Θέλει επαφή μαζί σας

Τα σκυλιά είναι ιδιαίτερα κοινωνικά ζώα και συχνά βλέπουν το φαγητό ως ευκαιρία για αλληλεπίδραση. Αν ο σκύλος σας τρώει από το χέρι σας, ίσως απλώς επιδιώκει περισσότερη επαφή και χρόνο μαζί σας.

Πώς να τον ενθαρρύνετε να φάει από το μπολ

Κάντε το φαγητό πιο ελκυστικό

Προσθέστε κάτι πιο νόστιμο στο γεύμα του, όπως λίγη υγρή τροφή ή λίγο ζωμό κοτόπουλου, ώστε να γίνει πιο δελεαστικό.

Αλλάξτε μπολ

Δοκιμάστε διαφορετικό τύπο μπολ. Τα ανοξείδωτα είναι συνήθως καλύτερη επιλογή, καθώς δεν κρατούν μυρωδιές και καθαρίζονται εύκολα.

Κάντε την ώρα του φαγητού πιο ενδιαφέρουσα

Συνδυάστε το γεύμα με παιχνίδι ή δραστηριότητα, ώστε να συνδέσει το μπολ του με κάτι ευχάριστο.

Διατηρήστε συνέπεια στην εκπαίδευση

Αν θέλετε να σταματήσει να ζητά φαγητό από το χέρι σας, χρειάζεται συνέπεια. Αγνοήστε την επαιτεία, όσο δύσκολο κι αν είναι, ώστε να καταλάβει ότι δεν θα ανταμειφθεί με αυτόν τον τρόπο.

Όποια κι αν είναι η αιτία, την επόμενη φορά που ο σκύλος σας θα αγνοήσει το μπολ του, προσπαθήστε να καταλάβετε τι μπορεί να προσπαθεί να σας επικοινωνήσει μέσα από τη συμπεριφορά του.

