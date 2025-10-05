Αυτό που συμβαίνει με τους τουρίστες από το Ισραήλ είναι από εντυπωσιακό εώς εξωπραγματικό. Όχι μόνο αναπλήρωσαν σε μεγάλο βαθμό την απώλεια από τους Ρώσους τουρίστες, τους οποίους χάσαμε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά συνεχίζουν να καταφθάνουν στο νησί μας παρά τις πολεμικές συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Γάζας.

Το εντυπωσιακό όμως δεν είναι αυτό, αλλά τα νούμερα, τα οποία συνοδεύουν αυτή την εξέλιξη. Είναι οι τουρίστες με τη μεγαλύτερη κατά κεφαλή δαπάνη και η μοναδική χώρα, η οποία ξεπέρασε τις 100 χιλιάδες αφίξεις τον Αύγουστο μετά το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, όσον αφορά στα έσοδα από τον τουρισμό κατά τον μήνα Ιούλιο, προκύπτει ότι οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 13% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €151,10 (ημερήσια δαπάνη).

Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 32,2% του συνόλου των τουριστών τον Ιούλιο) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €100,29 ημερησίως. Οι Ισραηλινοί δηλαδή ξόδεψαν πολύ περισσότερα από τους Βρετανούς κατά την εδώ παραμονή τους.

Στη δεύτερη θέση όσον αφορά πάντα στην ημερήσια δαπάνη έρχονται οι τουρίστες από τον Λίβανο, με ημερήσια δαπάνη €146,58, αλλά με πολύ μικρότερους αριθμούς όσον αφορά στις αφίξεις, ενώ στην τρίτη θέση έρχονται οι τουρίστες από την Αυστρία με €130,45.

Εντυπωσιακά, όμως, είναι και τα νούμερα των αφίξεων.

Σύμφωνα με την Στατιστική, τα τελευταία στοιχεία για τον Αύγουστο του 2025, φέρνουν τους Ισραηλινούς τουρίστες στη δεύτερη θέση μακράν του τρίτου στη σειρά.

Συγκεκριμένα, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Αύγουστο 2025, αφού αποτέλεσαν το 32,1% (193.091) των συνολικών αφίξεων.

Οι αφίξεις από το Ισραήλ 17,5% (105.597), ήταν στη δεύτερη θέση, ακολούθησαν οι αφίξεις από την Πολωνία με 7% (41.844), οι αφίξεις από τη Γερμανία 4,6% (27.665), οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,1% (18.636) και οι αφίξεις από τη Ρουμανία 3,0% (18.300).

Όπως φαίνεται από τα συγκεκριμένα στοιχεία, οι αφίξεις από το Ισραήλ είναι οι μόνες (μετά το Ηνωμένο Βασίλειο φυσικά) οι οποίες έχουν ξεπεράσει τις 100 χιλιάδες, ενώ η τρίτη στη σειρά Πολωνία ακολουθεί με μόλις 41 χιλιάδες.

Όπως προκύπτει, οι αριθμοί από το Ισραήλ είναι όντως εντυπωσιακοί, τόσο σε επίπεδο αφίξεων, όσο και εσόδων, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην θετική πορεία του τουρισμού τόσο το 2024 όσο και το 20256.

Το μοναδικό ερώτημα, βέβαια, το οποίο προέρχεται από διάφορες πλευρές, είναι κατά πόσο τα συγκεκριμένα άτομα έρχονται όντως για τουρισμό, ή έρχονται με την προοπτική να εγκατασταθούν μόνιμα εδώ, απόρροια της κατάστασης στη χώρα τους. Αυτό ασφαλώς είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση, η οποία δεν μπορεί να γίνει εδώ, ωστόσο μπαίνει στην εξίσωση ως ένα σενάριο για να δικαιολογήσει τους μεγάλους αριθμούς αφίξεων. Και για ένα ακόμη λόγο.

Θα πρέπει να επαναπαυθούμε με αυτούς τους αριθμούς; Θα είναι επαναλαμβανόμενοι και θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια ή αποτελούν συγκυρία που θα παρέλθει; Όπως και να έχει, οι προσπάθειες των τουριστικών αρμοδίων θα πρέπει να συνεχιστούν, αφού η περίπτωση της Γερμανίας, με τις μεγάλες αυξήσεις τα δυο τελευταία χρόνια, δείχνει ότι μπορούν να έχουν αποτέλεσμα και να ενισχύσουν τον αριθμό των αγορών από τον οποίο δεχόμαστε τουρισμό.