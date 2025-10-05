Μιας και ξεκίνησε η κουβέντα με τις θητείες των βουλευτών και τους περιορισμούς, σε κάποια κόμματα, θα ήταν καλό να υπενθυμίσουμε στους ψηφοφόρους και στον λαό γενικότερα, πως άτομο που διετέλεσε βουλευτής για τρεις θητείες έλαβε ούτε λίγο ούτε πολύ κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ σε μισθούς.

Για μια θητεία πλέον, με βάση και τις αυξήσεις στους μισθούς τους, τα εισοδήματα τους περιορίζονται μόνο… κοντά στο μισό εκατομμύριο.

Για να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό, ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός των βουλευτών σήμερα ανέρχεται στα 97.982 ευρώ. Μισθός που αυξάνεται κάθε χρόνο. Είτε λόγω ΑΤΑ, είτε λόγω της φόρμουλας που χρησιμοποιούν με βάση την αύξηση του μέσου μισθού, είτε και για τους δύο πιο πάνω λόγους.

Τώρα, κάποιοι άλλοι, που είναι πρωταθλητές στα κοινοβουλευτικά έδρανα και δεν τους «πιάνει» ο περιορισμός θητειών, δεν αποκλείεται και να ξεπέρασαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ σε μισθούς.

Να πούμε επίσης πως για μια θητεία ο βουλευτής θα πάρει κατά την αποχώρηση του 89.000 ευρώ και κάτι ψιλά ως εφάπαξ και μηνιαία σύνταξη (από τα 60 του χρόνια), κοντά στα 1.400 ευρώ.

Σε περίπτωση δεύτερης θητείας και πάνω, θα λάβει εφάπαξ 245.000 ευρώ και κάτι ψιλά και μηνιαία σύνταξη κοντά στις 4.000 ευρώ.

Για την ιστορία να πούμε πως, πέραν από τους μισθούς τους, οι βουλευτές «απολαμβάνουν» και τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικών συνεργατών, που δεν πληρώνονται από τους ίδιους.

Δεν αντιλέγω πως οι βουλευτές θα πρέπει να αμείβονται με καλούς μισθούς, όμως θα είχε ενδιαφέρον να βλέπαμε κάποια μελέτη για το πόσα κοστίζει ένας βουλευτής κάθε χρόνο στον φορολογούμενο πολίτη και αν αυτά τα λεφτά ανταποκρίνονται τελικά στο έργο που παράγει.

ΥΓ: Φυσικά, δεν είναι όλοι οι βουλευτές το ίδιο. Κάποιοι αξίζουν τα διπλάσια από όσα λαμβάνουν. Άλλοι ούτε τα μισά. Όμως, κακά τα ψέματα, το βουλευτιλίκι θεωρείται πιο σίγουρη δουλειά ακόμη και από τη δημόσια υπηρεσία. Εξάλλου, πόσους είδατε να μη συμπλήρωσαν τουλάχιστον μία πενταετία;