Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη χώρα μας, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Με κεντρικό μήνυμα «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοιχτή στον Κόσμο», η Κυπριακή Προεδρία αναδεικνύει την ανάγκη για μια Ευρώπη ισχυρή, ανταγωνιστική και ταυτόχρονα εξωστρεφή, ικανή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.

Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών αβεβαιοτήτων, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Για τον επιχειρηματικό κόσμο, οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας δημιουργούν προοπτικές για ανάπτυξη, καινοτομία και ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες.

Παράλληλα, η Κυπριακή Προεδρία, ως μέρος του Τρίο Πολωνίας–Δανίας–Κύπρου, συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και ενδυναμώνουν τον ρόλο της Ευρώπης στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Για την Κύπρο και ειδικότερα για τη Λεμεσό, που φιλοξενεί μεγάλο όγκο επιχειρήσεων, σημαντικές τεχνολογικές και καινοτόμες εταιρείες και αποτελεί στρατηγικό επιχειρηματικό κόμβο της Μεσογείου, η Προεδρία προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και της οικονομικής δυναμικής της πόλης.

Η Λεμεσός στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου για την ανταγωνιστικότητα

Το πρόσφατο επιχειρηματικό δείπνο του ΕΒΕ Λεμεσού, με τίτλο «Europe’s economy and competitiveness in a changing global arena: Cyprus and Greece’s strategic roles», πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου γύρω από την ανταγωνιστικότητα και τον στρατηγικό ρόλο Κύπρου και Ελλάδας. Μέσα από υψηλού επιπέδου συζήτηση, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών, αναδείχθηκε η σημασία συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Λεμεσού ως δυναμικού επιχειρηματικού και περιφερειακού κέντρου.

Στο πλαίσιο της Προεδρίας, το Επιμελητήριο Λεμεσού προγραμματίζει στις 22 Μαΐου ακόμη μία εκδήλωση αφιερωμένη στη γαλάζια οικονομία, με τη συμμετοχή του κ. Κώστα Καδή, Επίτροπου για Αλιεία και Ωκεανούς, με τίτλο «EU Meets Limassol – Network Breakfast: Towards a More Sustainable Blue Economy». Πρόκειται για έναν τομέα στρατηγικής σημασίας, καθώς παρέχει 4,5 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας και δημιουργεί έσοδα άνω των 650 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, το Επιμελητήριο Λεμεσού συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια και εκδηλώσεις που σχετίζονται με την Προεδρία, όπως η παρουσία και η υποστήριξη με περίπτερο στο συνέδριο «Climate Neutral Blue Cities by 2030» του Δήμου Λεμεσού, και η κοινή συνεδρίαση των επιτροπών της αποστολής «Πόλεις και Ωκεανοί» στο κτήριο του Επιμελητηρίου.

Η Λεμεσός θα φιλοξενήσει επίσης την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας για το 2026, αναδεικνύοντας την πόλη σε κόμβο διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικής, ακαδημαϊκής και πολιτικής κοινότητας. Οι θεματικές της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και της πράσινης μετάβασης αποτελούν βασικούς πυλώνες τόσο του Στρατηγικού Θεματολογίου 2024-2029, όσο και του προγράμματος της Τριμερούς Προεδρίας.

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα του ΕΒΕΛ ως γέφυρα συνεργασίας και ανάπτυξης

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο ρόλος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ενεργά το ΕΒΕΛ. Μέσα από συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Επιμελητήριο ενισχύει την καινοτομία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της Λεμεσού και της Κύπρου γενικότερα.

Το ΕΒΕΛ συμμετέχει ως εταίρος ήδη στα προγράμματα Maritec–X και DiGiNN, ενώ πρόσφατα εγκρίθηκε και η πρόταση DiGiNN 2.0, ενισχύοντας τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των κυπριακών επιχειρήσεων. Επιπλέον, τον Μάιο ξεκινούν δύο νέα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει το Επιμελητήριο Λεμεσού ως εταίρος:

· Το πρόγραμμα ELIA – Excellence and Learning for the Innovation of Agriculture το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός διακρατικού Κέντρου Επαγγελματικής Αριστείας (CoVE) για τον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας, έναν από τους πιο παραδοσιακούς, αλλά ταυτόχρονα όλο και πιο ευάλωτους τομείς της γεωργίας και της διατροφής στην Ευρώπη. Λειτουργώντας σε επτά χώρες, το πρόγραμμα ELIA θα αντιμετωπίσει κρίσιμες προκλήσεις, όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η ανάγκη ψηφιακής μετάβασης, η αναντιστοιχία δεξιοτήτων στον αγροτικό τομέα και ο αγροτικός αποκλεισμός, ενισχύοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την καινοτομία στον κλάδο.

· Το πρόγραμμα SAFEHOST (CERV) που έχει ως στόχο την εκπαίδευση μεγάλου αριθμού ξενοδοχειακού προσωπικού, ώστε να κατανοούν σε βάθος τον όρο Gender Based Violence και να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν πιθανά περιστατικά τόσο για τους πελάτες όσο και για το προσωπικό. Παράλληλα, το πρόγραμμα προάγει τη συνεργασία με τοπικές και εθνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, ενισχύοντας την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Η Κυπριακή Προεδρία ως ευκαιρία για το μέλλον της επιχειρηματικότητας

Η Κυπριακή Προεδρία αποτελεί μοναδική ευκαιρία για ανάδειξη της χώρας και της Λεμεσού ως δυναμικού επιχειρηματικού, ναυτιλιακού και τεχνολογικού κέντρου. Μέσω ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, το ΕΒΕΛ ενισχύει την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων, προσφέροντας στα μέλη του Επιμελητηρίου ευκαιρίες δικτύωσης, κατάρτισης και συνεργασίας.

Έτσι διαμορφώνεται ένα σύγχρονο και ανθεκτικό οικονομικό περιβάλλον, που ενισχύει τη ναυτιλία και την τεχνολογία, προάγει την προστασία του θαλάσσιου και φυσικού περιβάλλοντος και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για την Κύπρο και τη Λεμεσό τα επόμενα χρόνια.