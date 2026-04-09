Δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε τα κόμματα, άγιες ημέρες που είναι! Ο λόγος για τις τελικές αποφάσεις που έλαβαν τη Δευτέρα για τις εκποιήσεις ακινήτων και τους εγγυητές δανείων.Στο παρά πέντε της αυτοδιάλυσης της Βουλής λόγω των βουλευτικών εκλογών, ψήφισαν 12 νομοθετήματα, πολλά από τα οποία μάλιστα περιέχουν αντισυνταγματικές πρόνοιες, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία.

Παράλληλα, υπάρχουν ρυθμίσεις που αλληλοκαλύπτουν η μια την άλλη. Κάτι το οποίο γνώριζαν ξεκάθαρα οι πρωταγωνιστές, ωστόσο το αγνόησαν για να πάρουν τα εύσημα από την κοινή γνώμη και να αλιεύσουν ψήφους από τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους.

Ουσιαστικά έριξαν στάχτη στα μάτια του κόσμου και ψήφισαν νομοθεσίες που κάποιες είναι ανεφάρμοστες. Κάποιες αποφάσεις που έλαβαν δεν έχουν λογική: Από τη μια έβαλαν στον πάγο τις εκποιήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου και από την άλλη ψήφισαν ρυθμίσεις οι οποίες επιβραδύνουν τη διαδικασία των πλειστηριασμών. Ενέκριναν και νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι δικαστές επαρχιακών δικαστηρίων μπορούν να εκδικάζουν διαφορές χρηματοπιστωτικής φύσης και να παραμερίζουν εκποιήσεις, με τις αποφάσεις να εκδίδονται εντός 12 μηνών, αλλιώς, εάν δεν ολοκληρωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης, θα ζητείται παράταση για ακόμη ένα χρόνο.

Την ίδια ώρα έδωσαν το πράσινο φως σε νομοθετική ρύθμιση η οποία δίνει το δικαίωμα στους δανειολήπτες να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για καταχρηστικές ρήτρες, για το ύψος του χρέους και για την αναστολή της διαδικασίας εκποίησης. Επιπρόσθετα, απαγορεύουν στους πιστωτές να απαιτούν πρόσθετες εξασφαλίσεις από τον δανειολήπτη, όταν το ποσό του δανείου υπερκαλύπτεται από την υποθήκη του ακινήτου.

Παράλληλα, εγκρίθηκε νομοθεσία σύμφωνα με την οποία όταν μετά την εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου το προϊόν που εισπράττεται από την πώληση ή τον πλειστηριασμό δεν καλύπτει το ποσό του ενυπόθηκου χρέους, πλέον τόκων, το υπόλοιπο της οφειλής να διαγράφεται. Ψηφίστηκε επίσης ρύθμιση ώστε πιστωτικό ίδρυμα να μην επιβάλλει επιπλέον τόκους σε περίπτωση κατά την οποία το οφειλόμενο ποσό πιστωτικής διευκόλυνσης, περιλαμβανομένων τόκων, ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού χρέους.

Αυτές και πολλές άλλες πρόνοιες περιλαμβάνονται στην τελική ετυμηγορία των κομμάτων και όπως φαίνεται δύσκολα θα βγουν από μέσα οι τεχνοκράτες, καθώς κάποιες είναι ανεφάρμοστες. Το ίδιο έπραξαν οι βουλευτές και το περασμένο καλοκαίρι με τη νομοθεσία των πολλαπλών συντάξεων για τους κρατικούς αξιωματούχους, η οποία σύμφωνα με γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας θα πρέπει να τροποποιηθεί.

Μάλιστα, μετά την ψήφιση του νομοθετικού πακέτου για τις εκποιήσεις, η Βουλή έριξε την μπάλα στην Κυβέρνηση για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ουσιαστικά στη διάθεση του 15 ημέρες από τη ημέρα που θα παραλάβει τις νομοθεσίες, για να αποφασίσει εάν θα υπογράψει τους νόμους, εάν θα τους αναπέμψει ή εάν θα προχωρήσει σε απευθείας αναφορά των νομοθεσιών στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Σε περίπτωση αναπομπών αυτές θα πρέπει να σταλθούν πίσω στη Βουλή, κάτι που θα αναγκάσει τους βουλευτές να επιστρέψουν στα κοινοβουλευτικά έδρανα μετά την αυτοδιάλυση του Κοινοβουλίου.

Θα ήταν καλό το Προεδρικό να μην πράξει όπως έπραξε με τη νομοθεσία για τις πολλαπλές συντάξεις, όταν, παρόλο που η νομοθεσία αντιμετώπιζε αντισυνταγματικά ζητήματα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης την υπέγραψε για να μην στρέψει την κοινή γνώμη κατά της Κυβέρνησης. Στην περίπτωση των εκποιήσεων δεν θα πρέπει η Κυβέρνηση να σκεφτεί μόνο την εικόνα της. Να πράξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτό που πρέπει. Με το να μεταθέτουν τα κόμματα την ευθύνη στην Κυβέρνηση αλλά και το αντίστροφο, για χάρη εντυπωσιασμού, δεν πρόκειται να επιλυθεί το ζήτημα των εκποιήσεων. Εκτελεστική και νομοθετική εξουσία θα πρέπει να αφήσουν στην άκρη τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να ασχοληθούν με την ουσία του προβλήματος.