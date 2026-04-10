Οι εξελίξεις ανά το παγκόσμιο μπορούν κάλλιστα να χαρακτηριστούν ραγδαίες σε διάφορα επίπεδα. Στο γεωστρατηγικό πεδίο, στη δύναμη της ισχύος, στις πολιτικές συμμαχίες και στο ενεργειακό περιβάλλον. Αλλαγές όμως καταγράφονται και σε κομμάτια της ζωής, τα οποία είναι πιο κοντά στο μέσο άνθρωπο.

Στην οικονομία, στο κόστος ζωής, στο θέμα της στέγασης, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην ποιότητα των τροφίμων και γενικότερα στην ποιότητα ζωής. Ως εκ τούτου, παρατηρούμε ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού ν’ αποφασίζει να μετακομίσει σε άλλη χώρα, σε μια προσπάθεια να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Στην ουσία, ν’ αφήσει πίσω του ό,τι έχτισε μέχρι σήμερα και να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια.

Μετακομίζουν στη χώρα μας

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων αποφάσισε να συνεχίσει τη ζωή του στην Κύπρο. Αυτό γίνεται ευρύτερα γνωστό στις μέρες μας εξαιτίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τα οποία αρκετά άτομα αποφασίζουν να μοιραστούν με φίλους, με γνωστούς και αγνώστους την εμπειρία τους και το νέο τρόπο ζωής τους.

Από όσα έχουμε παρατηρήσει μέχρι σήμερα, προκύπτει το -όχι επιστημονικά τεκμηριωμένο- συμπέρασμα ότι αρκετά άτομα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, το Ισραήλ, τη Ρωσία και την Ουκρανία έχουν μετακομίσει στην χώρα μας, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση σε Πάφο και Λάρνακα. Χωρίς βέβαια να μένει εκτός πλαισίου η Λεμεσός, η οποία εδώ και χρόνια προσελκύει σημαντικό αριθμό ξένων πολιτών.

Γιατί επιλέγουν την Κύπρο;

Γιατί λοιπόν τα άτομα αυτά επιλέγουν την Κύπρο; Σύμφωνα με τις αναρτήσεις τους, οι βασικότεροι λόγοι είναι το κλίμα και η ασφάλεια. Ειδικά τα άτομα που έρχονται από τον μουντό καιρό της Αγγλίας και απολαμβάνουν στην Πάφο την λιακάδα, την καθαρή θάλασσα, τη δυνατότητα να βγαίνεις έξω από το σπίτι σου το βράδυ και να περπατάς χωρίς να φοβάσαι, δηλώνουν δικαιωμένοι από την απόφαση τους και διαφημίζουν σε κάθε ευκαιρία τον νέο τρόπο ζωής τους.

Τι άλλο βρίσκουν συναρπαστικό; Το καλό φαγητό. Τη φιλοξενία των ανθρώπων. Τους φαίνεται εξωπραγματικό ότι η γριά γυναίκα που μένει δίπλα στο σπίτι που αγόρασαν τούς καλωσόρισε προσφέροντας τους ένα γλυκό ή ένα σακούλι φρούτα από τον κήπο της.

Οι κοντινές αποστάσεις, η τεράστια ιστορία της χώρας μας αλλά και το γεγονός ότι μέσα στην ίδια μέρα μπορείς να επισκεφτείς το χιονισμένο Τρόοδος και στη συνέχεια την παραλία της Λεμεσού, είναι στοιχεία που τους φαίνονταν ανέφικτα στις χώρες.

Δωρεάν προβολή

Η διαφήμιση και η δωρεάν προβολή που προσφέρουν στην Κύπρο τα άτομα αυτά είναι ανεκτίμητη. Διότι αποτελούν τη ζωντανή επιβεβαίωση των όσων προβάλλουμε τόσα χρόνια για τη χώρα μας. Και ακόμα πιο σημαντικό, προέρχεται από μη Κύπριους και επίσης απευθύνεται σε μη Κύπριους -στους φίλους και συγγενείς τους που ζουν ακόμα στη χώρα τους- και επομένως τους δίνουν ένα ακόμα κίνητρο να σκεφτούν πιο σοβαρά να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία ατόμων, οι οποίοι επιλέγουν τη χώρα μας για να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά. Ή έστω, αφού έχουν ήδη έρθει, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, μια υπηρεσία, ένα επαγγελματικό εγχείρημα.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν τα τελευταία χρόνια, με στόχο την ενίσχυση του τεχνολογικού κλάδου, την στήριξη της καινοτομίας και την προσέλκυση νέων ταλέντων, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες που προϋπήρχαν, όπως η ευρεία χρήση της αγγλικής γλώσσας, το καλό επίπεδο υπηρεσιών στο κομμάτι των τραπεζών, των λογιστών και των δικηγόρων, καθώς και το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα – μέλος της ΕΕ, αποτέλεσαν παράγοντες, οι οποίοι οδήγησαν αρκετές εταιρείες και επαγγελματίες στη χώρα μας.

Να τους αξιοποιήσουμε

Εν κατακλείδι. Τι άλλο περιμένουμε για να αξιοποιήσουμε αυτά τα άτομα; Τόσο τους απλούς ανθρώπους που έρχονται να ζήσουν στην Κύπρο και προβάλλουν καθημερινά τη χώρα μας μέσα από την ίδια τους τη ζωή, όσο και τους επαγγελματίες που χαίρονται με τις επιτυχίες μας και τις προβάλλουν στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να γίνονται γνωστές οι προσπάθειες που καταβάλλονται ανά το παγκόσμιο. Να τους φέρουμε στην πρώτη γραμμή και να τους αξιοποιήσουμε. Γιατί κάτι τέτοιο θα έχει πρόσθετο όφελος για τη χώρα μας, αλλά και ειδικότερα για την οικονομία μας.

Viral αναρτήσεις και το παράδειγμα της Tanya

Θα καταγράψω ένα πολύ χαρακτηριστικό γεγονός. Η κυρία Tanya Romanyukha, είναι η General Manager του Techisland. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο TechIsland είναι ο μεγαλύτερος μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος εταιρειών τεχνολογίας στην Κύπρο, ο οποίος ιδρύθηκε το 2021 με σκοπό να επιταχύνει την ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας και να μεταμορφώσει το νησί σε ένα διεθνές κέντρο καινοτομίας (tech hub) της Ευρώπης.

Πριν από μερικές μέρες, η κ. Romanyukha, ανάρτησε ένα βίντεο σε ΜΚΔ, στο οποίο αναφερόταν στην κάθοδο της NVIDIA στην Κύπρο, στις προσπάθειες των αρμοδίων που προηγήθηκαν, ώστε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο και στη σημασία του για την τεχνολογική κοινότητα, αλλά και την ευρύτερη οικονομία της Κύπρου. Ακολούθησε νέα ανάρτηση με τίτλο «exciting news for Cyprus», στην οποία αναφερόταν στην κάθοδο της Plug and Play, με τη σημείωση ότι το ταξίδι των αρμοδίων στην Silicon Valley αποδεικνύεται ότι δεν ήταν απλά για δημόσιες σχέσεις. Και οι δυο αναρτήσεις της κ. Romanyukha έγιναν viral και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ολόκληρης της επαγγελματικής και τεχνολογικής κοινότητας σε Κύπρο και εξωτερικό.

Εν συντομία, όπως αναφέρθηκε και σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προ ημερών στο Προεδρικό Μέγαρο, για την έναρξη λειτουργίας του Plug and Play Cyprus, ουσιαστικά πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες πλατφόρμες ανοιχτής καινοτομίας και επιταχυντών νεοφυών επιχειρήσεων. Τι μας πρόσφερε με αυτές τις δυο αναρτήσεις η κ. Romanyukha; Δωρεάν προβολή και διαφήμιση του επιχειρείν της χώρας μας και των ενεργειών που γίνονται για την ενίσχυση του, με σκοπό την προσέλκυση ακόμα περισσότερων εταιρειών και επαγγελματιών