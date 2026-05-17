Παρακολουθούμε με προσοχή και μεγάλη υπομονή την προεκλογική περίοδο. Βιώνουμε μία περίοδο γεμάτη φλυαρία, πολιτική ανωριμότητα και ψευδοϋποσχέσεις από υποψήφιους που αθλούνται σε μία ανούσια παραφιλολογία.

Υποδεικνύουμε με αρκετή αυστηρότητα πως, ούτε το κυπριακό πρόβλημα, ούτε η οικονομία είναι παιχνίδι.

Κάποιοι εκ των υποψηφίων προσπαθούν να εκλεγούν στο κοινοβούλιο «τάσσοντας» στους πολίτες λαγούς με πετραχήλια.

Υπόσχονται αυξήσεις στις συντάξεις, αυξήσεις στους μισθούς και για το δημογραφικό πρόβλημα υπόσχονται χιλιάδες ευρώ για τη γέννηση του πρώτου παιδιού και πιο πολλές χιλιάδες για τη γέννηση δεύτερου τρίτου παιδιού.

Εισπράττουμε ως απλοί πολίτες έναν ακραίο και επικίνδυνο πλειστηριασμό θέσεων σε βάρος του τόπου και της εθνικής οικονομίας. Όταν τους ρωτήσεις για την κοστολόγηση των προτάσεων τους, σου λένε πως λεφτά υπάρχουν.

Αυτές οι τοποθετήσεις είναι επικίνδυνες και οδηγούν σε έναν φαύλο κύκλο.

Υπόσχονται αυξήσεις στις συντάξεις την ώρα που όφειλαν να γνωρίζουν πως η Κύπρος βρίσκεται σε τροχιά σοβαρής συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, που σχεδιάζεται από την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, σε συνεργασία με νούσιμους και σοβαρούς κοινωνικούς εταίρους. Υπόσχονται μειώσεις φόρων και αυξήσεις φορολογικών παροχών, την ώρα που γνωρίζουν πως μόλις πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ (1 Ιανουαρίου 2026) μία αρκετά καλή και σχετικά ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση.

Τα παραδοσιακά κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν τεράστιες ευθύνες και για το επίπεδο του πολιτικού λόγου που παρουσιάζεται σήμερα στην προεκλογική περίοδο, αλλά και για το επίπεδο αρκετών υποψηφίων. Στην προσπάθεια τους να υποκλέψουν ψήφους ο ένας από τον άλλο, σκοτώνουν την ενότητα που οφείλουν να έχουν οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις σε μία χώρα που είναι υπό ημικατοχή.

Στα μεγάλα σκάνδαλα που σημάδεψαν την πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας και έβαλαν τρικλοποδιά στην οικονομία, όπως ήταν π.χ. το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου και η κατάρρευση του Συνεργατισμού, όλες οι πολιτικές δυνάμεις της τότε εποχής είχαν σοβαρή ανάμιξη. Μέσω του Χρηματιστηρίου, τα κόμματα έστησαν επενδυτικές εταιρείες και κυνήγησαν το εύκολο κέρδος και τον γρήγορο πλουτισμό, σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, ενώ τον Συνεργατισμό τον πότιζαν (δανειζόμενοι) κομματικά ναρκωτικά, μέχρι που τον έδωσαν νεκρό ήδη στον τότε υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, από τον οποίον είχαν την απαίτηση να τον αναστήσει.

Για όλα αυτά, όπως και για αλλά πολλά, όπως η πολύνεκρη τραγωδία στο Μαρί, που ήταν έγκλημα αριστερής κατασκευής και επινόησης, δεν τιμωρήθηκε κανένας. Ατιμωρησία πλήρης και παντού. Ο αείμνηστος Κ. Παπακώστας πήγε απλώς θύμα του τότε συστήματος.

Αυτού του είδους οι πολιτικές συμπεριφορές απομάκρυναν τους πολίτες από τις κάλπες, ενώ έγιναν η αιτία και η αφετηρία να δημιουργηθούν νέα πολιτικά σχήματα.

Από τα όσα εισπράττουμε από αυτή την προεκλογική περίοδο, αβίαστα εξάγεται το συμπέρασμα πως οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί κινούνται στο επίπεδο μίας επικίνδυνης μετριότητας, που παράγει τοξικότητα και προάγει διχαστικό πολιτικό λόγο και σε κάποιες φορές χυδαιότητα.

Τελικά, το καινούργιο που θέλουν να φέρουν στην πολιτική ζωή του τόπου είναι και ψεύτικο και παλιομοδίτικο. Παρακολουθούμε ανούσιες συγκρουσιακές συμπεριφορές, ενώ για το Κυπριακό ακούμε πράγματα, ιδέες και απόψεις που θυμίζουν το τραγούδι «αλλού η θάλασσα και αλλού το πλοίο».

Καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα (παλιά και νέα) και τους υποψηφίους, αν δεν λυπούνται τους εαυτούς τους, να λυπηθούν το εκλογικό σώμα, το οποίο είναι ταλαιπωρημένο και βαθιά προσβεβλημένο.

Η λύση της οριζόντιας ψήφου θα ήταν ιδανική. Όμως τα κόμματα τη φοβούνται, όπως φοβάται ο διάβολος το λιβάνι και την αποφεύγουν. Η λύση αυτή θα έδινε το δικαίωμα και την ευκαιρία στο εκλογικό σώμα να επιλέξει τους καλύτερους και όχι τους κομματικά αρεστούς ή κομματικά αρρώστους.

Καλούνται οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν ανθρώπους νούσιμους, που θα έχουν ήθος, γνώση και παιδεία. Ανθρώπους που δεν έμαθαν να είναι ασπόνδυλοι και να ζουν γονατιστοί. Ανθρώπους που θα γνωρίζουν ιστορία και μέσω αυτής να μπορούν να διαβάζουν καλά τις γεωπολιτικές εξελίξεις προς όφελος του τόπου.

* Οικονομολόγος – Δημοσιογράφος