Mihir Sharma

Οι Ινδοί, που πονούν ακόμα από τους δασμούς 50% του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχουν καταλήξει σε μια πικρή διαπίστωση: Ο Αμερικανός ηγέτης φαίνεται να ξεχωρίζει το Νέο Δελχί, ενώ αφήνει ελεύθερους τους πραγματικούς υποστηρικτές της Ρωσίας στην Κίνα.

Το ινδικό κατεστημένο, το οποίο καλωσόρισε σε μεγάλο βαθμό την άνοδο του Τραμπ στην εξουσία και πίστευε πραγματικά ότι οι δύο χώρες βρίσκονταν στο κατώφλι μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας, φαίνεται κάπως σοκαρισμένο. Λίγοι θα μπορούσαν να προβλέψουν την ταπείνωση του να είναι σχεδόν η μόνη χώρα που βγήκε από τις διαπραγματεύσεις με υψηλότερους δασμούς από αυτούς με τους οποίους απειλήθηκε. Δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή για την ινδική διπλωματία – το Reuters ανέφερε ότι ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι “δεν είχαμε την απαραίτητη διπλωματική υποστήριξη αφού οι ΗΠΑ έκλεισαν καλύτερες συμφωνίες με το Βιετνάμ, την Ινδονησία, την Ιαπωνία και την ΕΕ”.

Ίσως αυτός να είναι ο λόγος για τον οποίο η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών ήταν σχετικά υποτονική. Ελπίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν ακόμη να διασωθούν, το Νέο Δελχί αποκάλεσε τους δασμούς “άδικους, αδικαιολόγητους και παράλογους”, επισημαίνοντας σωστά ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αγοράζουν λιπάσματα και ουράνιο από τη Ρωσία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Είναι χαρακτηριστικό ότι, με τη δήλωση αυτή, επιτέθηκε επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει πιο ελεύθερο εμπόριο με την Ινδία, όχι δασμολογικά τείχη – αλλά η επίθεση στην ΕΕ είναι συνήθως η προτιμώμενη κίνηση όλων στις διεθνείς σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων.

Είναι αλήθεια ότι η Ινδία δεν είναι η μόνη. Οι Ιάπωνες, για παράδειγμα, έχουν επιστρέψει στις αγορές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, αλλά κανείς δεν φαίνεται να τους κυνηγάει. Αυτό που δεν ανέφερε η ινδική δήλωση, αλλά θα μπορούσε να είχε αναφέρει, είναι ότι η Κίνα δεν έχει δεχθεί καμία ποινή για τις παχυλές ενεργειακές αγορές της από τη Ρωσία.

Αυτή η σιωπή, ωστόσο, καλύπτει μεγάλη αγανάκτηση. Η Κίνα είναι ένας πολύ πιο λογικός στόχος για την οργή του Τραμπ, αν ο έλεγχος της Ρωσίας είναι πραγματικά αυτό που θέλει. Το Πεκίνο παρέχει πολύ πιο ουσιαστική υποστήριξη -οικονομική και πολιτική- στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν από ό,τι το Νέο Δελχί.

Αλλά η Κίνα, όπως φαίνεται, είναι πολύ μεγάλη για να την εκφοβίσει τώρα ο Τραμπ. Θα δοθεί πιθανότατα περισσότερος χρόνος από τους άλλους στους διαπραγματευτές της για να καταλήξουν σε συμφωνία με τις ΗΠΑ και μπορεί να συνεχίσει να υποστηρίζει τη Μόσχα με μια ατιμωρησία που η Ινδία είδε να της αρνείται. (Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα μπορούσε να τιμωρήσει το Πεκίνο με πρόσθετους δασμούς για τη ρωσική ενέργεια, αν και ένας από τους κορυφαίους συμβούλους του υποβάθμισε την πιθανότητα).

Ένα Νέο Δελχί δυσαρεστημένο από τη διαφορετική μεταχείριση που λαμβάνει το Πεκίνο θα μετατοπίσει τον στόχο της δυσαρέσκειάς του από την Κίνα στις ΗΠΑ. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που θα καλωσόριζαν έναν εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ κατά της Κίνας αισθάνονται πολύ διαφορετικά για μια Αμερική που αποφεύγει αυτή την αντιπαράθεση για να χτυπήσει αντ’ αυτού την Ινδία. Το Πεκίνο αναδεικνύεται με ενισχυμένο το καθεστώς του, η μόνη χώρα που μπορεί να τα βάλει με τον Τραμπ.

Η διαφορά στην προσέγγιση πονάει εν μέρει επειδή η ρωσική ενέργεια δεν είναι τόσο σημαντική για την Ινδία όσο κάποιοι μπορεί να νομίζουν. Ο οίκος αξιολόγησης ICRA εκτιμά ότι η Ινδία εξοικονόμησε μόνο 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια το περασμένο οικονομικό έτος χάρη στο ρωσικό πετρέλαιο – συγκρίνετε το με τα 242 δισεκατομμύρια δολάρια που δαπάνησε συνολικά για εισαγωγές αργού. Ούτε όλα αυτά τα 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια μεταφέρονται στους απλούς πολίτες. Ένα σημαντικό ποσοστό του διυλισμένου πετρελαίου επανεξάγεται, μειώνοντας τους λογαριασμούς των καταναλωτών στον υπόλοιπο κόσμο.

Δεδομένης της μειωμένης έκπτωσης του ρωσικού πετρελαίου, οι περισσότεροι στο Νέο Δελχί υπέθεσαν ότι η στροφή προς άλλες πηγές – συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών των ΗΠΑ – θα γινόταν μάλλον νωρίτερα. Αλλά δεν πίστευαν ότι υπήρχε κάποια βιασύνη – ίσως αυτό να εντασσόταν σε μια ευρύτερη συμφωνία μεταξύ της Ινδίας και των ΗΠΑ. Αυτή η υπόθεση ήταν σαφώς ασύνετη και γεννήθηκε από υπερβολική αυτοπεποίθηση.

Η αλλαγή τώρα – εξαιτίας του πρόεδρου των ΗΠΑ – θα έχει σοβαρό πολιτικό κόστος. Οι αντίπαλοι του Μόντι, αναγνωρίζοντας μια σπάνια ευκαιρία να τον ξεπεράσουν σε θέματα εθνικισμού, τον κατηγόρησαν ότι είναι αδύναμος απέναντι στον Τραμπ. Ένα ρεύμα αντιαμερικανισμού τρέχει βαθιά μεταξύ της διανοούμενης τάξης, και η άδικη διάκριση της Ινδίας τα έφερε όλα στην επιφάνεια.

Όταν περιβάλλονται από ασυγκράτητες φωνές που δηλώνουν ότι διακυβεύεται η εθνική υπερηφάνεια, είναι δύσκολο για τους περισσότερους ηγέτες να λάβουν ορθολογικές αποφάσεις. Η κυβέρνηση φέρει κάποια ευθύνη για το γεγονός ότι έκανε τα σχετικά μικρά κέρδη από το εμπόριο της Ρωσίας να ακούγονται σαν ζήτημα ζωτικού εθνικού συμφέροντος. Τώρα, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να αντιστρέψει με χάρη αυτό το μήνυμα.

Άλλοι, μη φιλικοί προς τις ΗΠΑ κάνουν επίσης κινήσεις για να επωφεληθούν από την αμηχανία του Νέου Δελχί. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα -που έχει πληγεί από δασμούς που έχουν διαφανώς πολιτικό χαρακτήρα- κάλεσε τον Μόντι για να σχηματίσουν κοινό μέτωπο κατά του Τραμπ. Έχει αναφερθεί ότι ανώτεροι αξιωματούχοι πρόκειται να ταξιδέψουν σύντομα στη Μόσχα- και ο ίδιος ο πρωθυπουργός μπορεί να μεταβεί στην Κίνα για μια συνάντηση του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, στον οποίο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο το Πεκίνο.

Ένα ταξίδι του Μόντι στην Κίνα θα ήταν αδιανόητο μόλις πριν από περίπου ένα χρόνο – δεν την έχει επισκεφθεί ούτε μία φορά σε διάστημα επτά ετών. Αλλά δεν αποτελεί και έκπληξη, δεδομένου ότι η Κίνα φαίνεται να είναι σε θέση να αποτινάξει τις επιθέσεις που δέχεται η Ινδία. Η μόνη χώρα που δεν μπορεί να τρομοκρατήσει ο Τραμπ μπορεί επίσης να είναι η μόνη πηγή προστασίας από εκείνον.

BloombergOpinion