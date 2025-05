Το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας (ΠΛ) κατατάσσεται στα κορυφαία ερευνητικά ιδρύµατα της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Με περισσότερα από 100 προγράµµατα σπουδών, τόσο διά ζώσης όσο και εξ αποστάσεως, σε προπτυχιακό, µεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, προσελκύει περισσότερους από 11.500 φοιτητές από περισσότερες από 100 χώρες.

Το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας διατηρεί τη θέση του ανάµεσα στα 501-600 κορυφαία πανεπιστήµια παγκοσµίως για τρίτη συνεχή χρονιά, σύµφωνα µε τη µεγαλύτερη και πιο πολυεπίπεδη κατάταξη πανεπιστηµίων στον κόσµο Times Higher Education (THE) World University Rankings.

Αναλυτικά, στη δηµοφιλή αυτή κατάταξη, το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας τοποθετείται στην από κοινού 2η θέση σε Κύπρο και Ελλάδα και ανάµεσα στα Κορυφαία 150 Πανεπιστήµια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ταυτόχρονα, κατατάσσεται πρώτο στην Κύπρο στο πεδίο Ποιότητα της Έρευνας, λαµβάνοντας την υψηλότερη βαθµολογία απ’ όλα τα κυπριακά πανεπιστήµια που συµµετέχουν στην κατάταξη.

Ο Τοµέας Υγείας (UNIC Health) του Πανεπιστηµίου αποτελείται από την Ιατρική Σχολή, την Κτηνιατρική Σχολή, τη Σχολή Επιστηµών Ζωής και Υγείας και το Ιατρικό Κέντρο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας κατατάσσεται στην 62η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τοµέα Ιατρικής και Υγείας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ο Τοµέας Υγείας εφαρµόζει την αρχή της Ενιαίας Υγείας (One Health), που συνδέει την υγεία ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας ένα υγιές και βιώσιµο οικοσύστηµα. Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα επικεντρώνεται σε κλινικές και επιδηµιολογικές µελέτες, καθώς και σε έρευνες βασικών και κοινωνικών επιστηµών.

Το κύρος του ερευνητικού έργου επιβεβαιώνεται από την συµπερίληψη δέκα καθηγητών στην διεθνώς αναγνωρισµένη λίστα του Πανεπιστηµίου Στάνφορντ για το 2024, η οποία αξιολογεί και κατατάσσει τους κορυφαίους ερευνητές παγκοσµίως.

Επιπλέον, παρέχονται κίνητρα στους φοιτητές για να παρουσιάσουν τις έρευνες τους σε διεθνή συνέδρια και στο ετήσιο συνέδριο φοιτητικής έρευνας που διοργανώνει ο Τοµέας Υγείας, ενώ παράλληλα συµµετέχουν στα ερευνητικά έργα του ακαδηµαϊκού προσωπικού µέσω του προγράµµατος «Students in Research».

Ιατρική Σχολή

Η Ιατρική Σχολή του ΠΛ προσφέρει το πρόγραµµα Doctor of Medicine (MD), µε διάρκεια έξι έτη για αποφοίτους Λυκείου και πέντε έτη για κατόχους πρώτου πτυχίου. Παράλληλα, προσφέρει δύο µεταπτυχιακά προγράµµατα, στη Δηµόσια Υγεία και στην Οικογενειακή Ιατρική, και ένα διδακτορικό στις Ιατρικές Επιστήµες. Όλα τα προγράµµατα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα και έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, ο οποίος ακολουθεί τα πρότυπα του World Federation for Medical Education. Περιλαµβάνονται στο World Directory of Medical Schools και παρέχουν τη δυνατότητα εξάσκησης της ιατρικής, τόσο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Επιπλέον, η Σχολή έχει λάβει πιστοποίηση από το Γενικό Ιατρικό Συµβούλιο του Ηνωµένου Βασιλείου (General Medical Council).

Η Ιατρική Σχολή του ΠΛ διαθέτει ίσως τη µοναδική Κινητή Ιατρική Μονάδα στην Ευρώπη που λειτουργεί σε πανεπιστηµιακό επίπεδο, και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εκπαίδευσης. Η Κινητή Μονάδα επισκέπτεται δύο φορές το µήνα αγροτικές και αστικές περιοχές προσφέροντας δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε ευάλωτους πληθυσµούς, σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, και στον γενικό πληθυσµό. Οι εξετάσεις περιλαµβάνουν µετρήσεις αρτηριακής πίεσης, δείκτη µάζας σώµατος, γλυκόζης, καθώς και ηλεκτροκαρδιογραφήµατα, οφθαλµολογικούς ελέγχους, αλλά και εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντισωµάτων για σεξουαλικά µεταδιδόµενες λοιµώξεις. Οι δράσεις διοργανώνονται από τους φοιτητές, δίνοντας τους την ευκαιρία να αναπτύξουν ηγετικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, να προσφέρουν στην κοινότητα και να αποκτήσουν πολύτιµη πρακτική εµπειρία.

Η κλινική εκπαίδευση πραγµατοποιείται στην Κύπρο κατά τα δύο τελευταία έτη σπουδών, µε δυνατότητα άσκησης σε συνεργαζόµενα νοσοκοµεία του εξωτερικού για όσους φοιτητές το επιθυµούν. Συγκεκριµένα, η Σχολή συνεργάζεται µε τον Όµιλο Νοσοκοµείων Hellenic Healthcare Group (HHG) στην Ελλάδα, το Lewisham and Greenwich NHS Trust στο Ηνωµένο Βασίλειο, το Hirslanden στην Ελβετία, το Swedish Hospital στις Ηνωµένες Πολιτείες και το Sheba Medical Center στο Ισραήλ.

Οι απόφοιτοι της Σχολής έχουν εξασφαλίσει θέση σε περισσότερα από 300 ιατρικά κέντρα παγκόσµια, ανάµεσά στα οποία και τα διεθνούς φήµης νοσοκοµεία John Radcliffe Hospital στην Οξφόρδη, Addenbrooke’s Hospital στο Κέιµπριτζ, Mayo Clinic και Mount Sinai στις Ηνωµένες Πολιτείες, Sheba και Hadassah στο Ισραήλ, καθώς επίσης και το St George Hospital στην Αυστραλία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 22 471 999

Email: admissions@med.unic.ac.cy

Website: unic.ac.cy/med

Κτηνιατρική Σχολή

Η Κτηνιατρική Σχολή του ΠΛ αποτελεί την πρώτη Κτηνιατρική Σχολή στην Κύπρο. Σχεδιάστηκε ακολουθώντας το επιτυχηµένο µοντέλο της Ιατρικής Σχολής και προσφέρει το πρόγραµµα Doctor of Veterinary Medicine (DVM), διάρκειας πέντε ετών, το οποίο απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου.

Το πρόγραµµα έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας Ανώτερης Εκπαίδευσης και είναι πλήρως ευθυγραµµισµένο µε τις προδιαγραφές διεθνών φορέων, όπως το Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) του Ηνωµένου Βασιλείου, το European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), το American Veterinary Medical Association (AVMA) και το World Organization for Animal Health (WOAH).

Η Κτηνιατρική Σχολή διαθέτει σύγχρονες και εξειδικευµένες εγκαταστάσεις, όπως την πλήρως εξοπλισµένη Βιβλιοθήκη Υγείας, τα εργαστήρια Ανατοµίας και Βιοχηµείας µε τεχνολογία αιχµής, και το σύστηµα Anatomage, µια προηγµένη τρισδιάστατη πλατφόρµα ανατοµίας που επιτρέπει στους φοιτητές να µελετούν την κτηνιατρική ανατοµία σε ψηφιακά µοντέλα πραγµατικού µεγέθους µε εξαιρετική λεπτοµέρεια. Επιπλέον, η Κτηνιατρική Σχολή ανέλαβε την αποκλειστική διαχείριση της ανακαινισµένης Κλινικής Αλόγων στη Λέσχη Ιπποδροµιών Λευκωσίας, αναβαθµίζοντας την κτηνιατρική εκπαίδευση και φροντίδα στην Κύπρο. Η Κλινική είναι εξοπλισµένη µε σύγχρονο χειρουργείο, διαγνωστικά συστήµατα και ειδικά διαµορφωµένους χώρους διδασκαλίας.

Παράλληλα, η Σχολή συνεργάζεται µε κτηνιατρικές κλινικές, φάρµες και τοπικούς παραγωγούς, παρέχοντας στους φοιτητές κλινική εµπειρία από το πρώτο έτος σπουδών.

Το πρόγραµµα DVM παρέχει ολοκληρωµένη εκπαίδευση στην κτηνιατρική επιστήµη, µε έµφαση στην πρακτική άσκηση σε µικρά και µεγάλα ζώα από την αρχή των σπουδών. Βασίζεται στη σύγχρονη προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας (One Health), που αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση µεταξύ της υγείας ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 22 471 999

Email: admissions.vet@unic.ac.cy

Website: unic.ac.cy/vet

Σχολή Επιστηµών Ζωής και Υγείας

Η Σχολή́ Επιστηµών Ζωής και Υγείας του ΠΛ στοχεύει στη δηµιουργία νέας γνώσης των αρχών της Ζωής και της Υγείας. Με αυτές τις βάσεις, η Σχολή́ επιχειρεί́ να αντιµετωπίσει τις πολλαπλές τρέχουσες και µελλοντικές προκλήσεις στον τοµέα.

Οι ζωντανοί οργανισµοί είναι πολύπλοκες οντότητες, τόσο στο µοριακό́, όσο και στο µακροσκοπικό́ τους επίπεδο. Τα πολύπλοκα βιολογικά́ δίκτυα των ζωντανών οργανισµών ρυθµίζουν ποικίλες λειτουργίες µε σηµαντικό́ αντίκτυπο στην υγεία και τις ασθένειες. Ο ερευνητικός στόχος της Σχολής είναι να αξιοποιήσει µια ποικιλία διαφορετικών κλάδων που κυµαίνονται από́ τη µοριακή́ βιολογία, έως την παροχή́ υγειονοµικής περίθαλψης και να δηµιουργήσει νέα γνώση, τόσο στη βασική́, όσο και στην εφαρµοσµένη επιστήµη.

Το Τµήµα Ζωής της Σχολής προσφέρει σε προπτυχιακό επίπεδο τα προγράµµατα Βιολογία του Ανθρώπου, Διατροφή και Διαιτολογία, και Επιστήµη του Αθλητισµού, σε µεταπτυχιακό επίπεδο τα προγράµµατα Αθλητική Διατροφή/Διαιτολογία και Διατροφική Παρέµβαση, Βιοϊατρικές Επιστήµες, Επιστήµη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής, και Κλινική Διαιτολογία, και σε διδακτορικό επίπεδο τα προγράµµατα Διατροφή και Διαιτολογία και Επιστήµη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής.

Το Τµήµα Υγείας της Σχολής προσφέρει σε προπτυχιακό επίπεδο τα προγράµµατα Νοσηλευτική, και Φυσικοθεραπεία, Φαρµακευτική (Integrated Master), σε µεταπτυχιακό επίπεδο τα προγράµµατα Φαρµακορρύθµιση/Κανονιστικές Υποθέσεις και Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση, ενώ σε διδακτορικό επίπεδο τα προγράµµατα Νοσηλευτική και Φυσικοθεραπεία

Η Σχολή́ στοχεύει στην ανάπτυξη αλληλεπίδρασης µε τοπικά́ και διεθνή́ ερευνητικά́ ιδρύµατα και την βιοµηχανία για την αντιµετώπιση των καθηµερινών προκλήσεων στους τοµείς της Ανθρώπινης Ζωής και Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό έχει δηµιουργήσει ένα Συµβουλευτικό σώµα το οποίο αποτελείται από στελέχη εταιρειών που σχετίζονται µε τους τοµείς δράσεις της Σχολής. Το σώµα αυτό συµβάλλει στην ευθυγράµµιση των προγραµµάτων σπουδών µε τις ανάγκες της βιοµηχανίας, στην ερευνητική συνεργασία καθώς και στις προοπτικές εργοδότησης των αποφοίτων.

Οι ερευνητικοί τοµείς ενδιαφέροντος της Σχολής περιλαµβάνουν µεταξύ́ άλλων εξατοµικευµένη ιατρική́, µεσώ της χρήσης εργαλείων τεχνητής νοηµοσύνης (AI) και εικονικής πραγµατικότητας (VR), αποµόνωση και σύνθεση βιοδραστικών µορίων από́ φυσικά́ προϊόντα, ανακάλυψη βιοδεικτών, σχεδιασµό́ νέων συστηµάτων χορήγησης φαρµάκων, και προηγµένα συστήµατα διατροφής και άσκησης για την αντιµετώπιση χρόνιων ασθενειών. Στην Σχολή λειτουργούν τρία ανεξάρτητα ερευνητικά κέντρα: το Ερευνητικό Κέντρο Βιοδραστικών Μορίων (BioMoReC), το Ερευνητικό Κέντρο Άσκησης και Διατροφής (RECEN), και το Ερευνητικό Εργαστήριο Non-coding RNA (ncr-RESLA), τα οποία προάγουν την πολυθεµατική έρευνα στους πιο πάνω τοµείς.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνο: +357 22 841 500

Email: admissions@unic.ac.cy

Website: unic.ac.cy/school-of-life-and-health-sciences/

Πανεπιστηµιακό Ιατρικό Κέντρο

Το Ιατρικό Κέντρο του ΠΛ ιδρύθηκε το 2019 και λειτουργεί εντός του Γενικού Συστήµατος Υγείας (Γεσυ), παρέχοντας υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας στην πανεπιστηµιακή κοινότητα και στον ευρύτερο πληθυσµό. Το 2023, επέκτεινε τη δραστηριότητα του στην περιοχή Λάρνακας και ελεύθερης Αµµοχώστου µε νέο Ιατρικό Κέντρο στην Ορµήδεια. Τα δύο κέντρα, στελεχωµένα µε προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς, λειτουργούν παράλληλα και ως εκπαιδευτικές µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Επίσης, διοργανώνουν διαλέξεις για σηµαντικά και επίκαιρα θέµατα υγείας που αφορούν τον γενικό πληθυσµό.

Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Κέντρου

Μάρκου Δράκου 8, Έγκωµη, 2409 Λευκωσία, Τηλέφωνο: 22 368 900

Παναγιώτη Θεοφίλου 4, 7530 Ορµήδεια, Τηλέφωνο: 24 368 900

Email: unicmedicalcenter@med.unic.ac.cy

Website: www.unic.ac.cy/medicalcentre/