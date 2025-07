Επένδυση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων

Για άλλη μια χρονιά η Vassos Eliades Ltd βραβεύεται ως Cyprus Best Workplaces από το Great Place to Work®. Πώς εισπράττετε αυτές τις σημαντικές διακρίσεις;

Για ακόμη μία χρονιά, η Vassos Eliades Ltd έχει την τιμή να διακριθεί ως ένα από τα Cyprus Best Workplaces από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Great Place to Work®. Αυτή η διάκριση, πέρα από μια σημαντική αναγνώριση του έργου μας, αποτελεί και μια αντανάκλαση της καθημερινής προσπάθειας που καταβάλλουμε για να διαμορφώσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, την ενσυναίσθηση και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Εισπράττουμε τέτοιες διακρίσεις με υπερηφάνεια, γιατί προέρχονται άμεσα από τους ανθρώπους μας – τους ίδιους τους εργαζόμενους που συμμετέχουν στην αξιολόγηση. Είναι, λοιπόν, για εμάς κάτι πολύ περισσότερο από μία τιμητική διάκριση, είναι μια ζωντανή επιβεβαίωση ότι πορευόμαστε στη σωστή κατεύθυνση.

Ποια είναι η φιλοσοφία της εταιρείας σας ως προς το εργασιακό περιβάλλον και πώς αυτή εκφράζεται στην καθημερινότητα των εργαζομένων;

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας ως προς το εργασιακό περιβάλλον είναι απλή αλλά ουσιαστική. Όταν φροντίζεις τον άνθρωπο, ο άνθρωπος φροντίζει την επιχείρηση. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης, η διαφάνεια και η δίκαιη μεταχείριση αποτελούν τα θεμέλια μιας υγιούς, ανθρώπινης και παραγωγικής εργασιακής κουλτούρας.

Αυτό δεν αποτελεί απλώς θεωρία, εκφράζεται έμπρακτα στην καθημερινότητά μας, είτε πρόκειται για την ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία μεταξύ ομάδων και διοίκησης, είτε για την ευελιξία που προσφέρουμε στις συνθήκες και στον τρόπο εργασίας, είτε για την εξατομικευμένη αναγνώριση κάθε προσπάθειας.

Στο επίκεντρο όλων αυτών βρίσκεται η ευημερία των ανθρώπων μας, όχι μόνο ως επαγγελματιών, αλλά και ως ανθρώπων με ανάγκες, ρόλους και προκλήσεις εκτός εργασιακού χώρου. Σχεδιάζουμε και προσαρμόζουμε πολιτικές που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να ισορροπούν μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, προσφέροντας μεταξύ άλλων ευέλικτα ωράρια και δυνατότητες τηλεργασίας.

Στη Vassos Eliades Ltd, οι εργαζόμενοί μας γνωρίζουν ότι η φωνή τους ακούγεται, η προσπάθειά τους εκτιμάται και η ανάπτυξή τους υποστηρίζεται ενεργά. Δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε κάθε μέλος της ομάδας μας να νιώθει ασφάλεια, εμπιστοσύνη και σκοπό, μέσα σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται μαζί με τους ανθρώπους του.

Ποιες εσωτερικές πολιτικές ή πρωτοβουλίες θεωρείτε ότι συνέβαλαν καθοριστικά στην αναγνώριση της εταιρείας σας ως ένας από τους καλύτερους εργοδότες στην Κύπρο;

Η αναγνώριση της Vassos Eliades Ltd ως ένας από τους καλύτερους εργοδότες στην Κύπρο είναι το αποτέλεσμα εσωτερικών πολιτικών και πρωτοβουλιών που εστιάζουν στον άνθρωπο, τη φροντίδα και τον σεβασμό. Οι στρατηγικές μας δεν βασίζονται σε μία μόνο δράση, αλλά σε ένα συνεκτικό πλαίσιο που προάγει την ευημερία, τη δίκαιη επιβράβευση και τη δημιουργία νοήματος στην εργασία.

Ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές και επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, διότι πιστεύουμε πως η απόδοση αυξάνεται όταν υπάρχει ψυχική και πρακτική σταθερότητα. Επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που προάγουν τη σωματική και ψυχική υγεία, όπως δράσεις για υγιεινή διατροφή και άσκηση.

Δημιουργήσαμε μία κουλτούρα στην οποία η προσπάθεια αναγνωρίζεται έγκαιρα και ειλικρινά. Εφαρμόζουμε:

◗ Σύστημα εσωτερικών βραβεύσεων

◗ Ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο από συναδέλφους και ηγεσία

◗ Ετήσιες επιβραβεύσεις επιδόσεων και στόχων

Η κουλτούρα μας χαρακτηρίζεται από αλληλοσεβασμό, διαφάνεια και ανοιχτή επικοινωνία. Προάγουμε την ισότητα ευκαιριών, την ενσωμάτωση διαφορετικοτήτων και ενισχύουμε τη συνεργατικότητα μεταξύ ομάδων. Δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου κάθε εργαζόμενος νιώθει ελεύθερος να εκφράσει τη γνώμη του και αναπτύσσεται χωρίς περιορισμούς.

Με ποιο τρόπο προσεγγίζετε την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων σας και ποια προγράμματα ενδυνάμωσης εφαρμόζετε;

Η επένδυση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων είναι θεμέλιος λίθος της στρατηγικής μας. Η προσέγγισή μας βασίζεται στη μάθηση, ενδυνάμωση και αναγνώριση.

Εφαρμόζουμε προγράμματα:

◗ εσωτερικής εκπαίδευσης, με mentoring από ανώτερα στελέχη,

◗ εξωτερικά σεμινάρια και πιστοποιήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τμήματος,

◗ καθώς και πρωτοβουλίες όπως το “Leadership Development Program”, που προετοιμάζει τα μελλοντικά στελέχη μας μέσα από βιωματική μάθηση και coaching.

Πόσους εργαζομένους απασχολεί σήμερα η εταιρεία σας στην Κύπρο και ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που πιστεύετε ότι κάνουν την ομάδα σας να ξεχωρίζει σε επίπεδο κουλτούρας και αποδοτικότητας;

Σήμερα, η Vassos Eliades Ltd απασχολεί περισσότερους από 400 εργαζομένους στην Κύπρο, διαμορφώνοντας μια ομάδα που ξεχωρίζει τόσο για την απόδοση, όσο και για τη συνοχή της. Αυτό που πραγματικά μας διαφοροποιεί είναι ο συνδυασμός επαγγελματισμού και ανθρωπιάς.

Επενδύουμε στον σεβασμό της διαφορετικότητας, στην ομαδικότητα και στη νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης. Η ομάδα μας δεν εργάζεται απλώς για κοινούς στόχους, μοιράζεται κοινές αξίες, την υπευθυνότητα, την ακεραιότητα, την ποιότητα και την επιδίωξη της αριστείας.

Με δυο λόγια, γιατί κάποιος ή κάποια, να επιλέξει να ενταχθεί στο ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου σας;

Γιατί στη Vassos Eliades Ltd, το επάγγελμα δεν είναι απλώς εργασία – είναι σχέση αμοιβαίου σεβασμού και εξέλιξης. Όποιος επιλέξει να ενταχθεί στην ομάδα μας, επιλέγει να γίνει μέρος μιας κουλτούρας, όπου ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο και αυτό κάνει τη διαφορά.

Προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που συνδυάζει σταθερότητα με προοπτική, αναγνώριση με ενδυνάμωση, και πάνω απ’ όλα, χώρο για αυτονομία. Οι άνθρωποί μας έχουν την ελευθερία και την ευθύνη να αναλαμβάνουν τον ρόλο τους με ουσία, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να συνεισφέρουν με τις ιδέες τους και να βλέπουν την επίδραση της δουλειάς τους στην επιτυχία του συνόλου.

