3 χρόνια επιτυχίας και δημιουργικότητας

Πριν από τρία χρόνια, η Purpose Communications ξεκίνησε ως μια τολμηρή ιδέα: η δημιουργία ενός agency που θα συνδύαζε στρατηγική και δημιουργικότητα με ακεραιότητα και μετρήσιμο αντίκτυπο.

Σήμερα, αυτό το όραμα έχει εξελιχθεί σε μια δυναμική, purpose-led ομάδα, με καμπάνιες που έχουν φτάσει σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και έχουν δώσει φωνή σε δεκάδες οργανισμούς και brands στην Κύπρο και στο εξωτερικό, από τον χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό τομέα μέχρι τη ναυτιλία, το real estate, την υγεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την κοινωνία των πολιτών και τον Δημόσιο τομέα.

Από την αρχή, η φιλοσοφία ήταν σαφής: η επικοινωνία δεν είναι απλή προβολή, αλλά μέσο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σχέσεων και ουσιαστικού διαλόγου.

Ο πρώτος χρόνος απέδειξε ότι η φιλοσοφία αυτή μπορεί να γίνει πράξη, με έργα σε απαιτητικούς τομείς όπως η τραπεζική και η υγεία.

Ο δεύτερος χρόνος έφερε περαιτέρω ανάπτυξη, ενώ μέχρι τον τρίτο, η Purpose είχε αναλάβει καμπάνιες εθνικής σημασίας και πρωτοβουλίες που ενίσχυσαν την αναγνώρισή της. Η Purpose Communications έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του κλάδου στην Κύπρο, με έργα που ξεχωρίζουν για τον στρατηγικό τους σχεδιασμό και τον ουσιαστικό τους αντίκτυπο.

Το ταξίδι της Purpose μέχρι σήμερα αποτυπώνεται όχι μόνο στα έργα της, αλλά και στις αξίες που ενσαρκώνει. Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η Purpose Academy, η εμβληματική πρωτοβουλία ΕΚΕ του γραφείου. Μέσα από δωρεάν εκπαίδευση και υποστήριξη επικοινωνίας, ενδυνάμωσε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως οι ADD-ADHD Cyprus, Zero Waste Cyprus, ΣΠΑΒΟ, Birth Forward, Αγκαλιά Ελπίδας και YEU Cyprus.

Η διάκριση με το Βραβείο Εταιρικού Εθελοντισμού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επιβεβαίωσε την κοινωνική αξία του προγράμματος, το οποίο ήδη έχει ενδυναμώσει δεκάδες στελέχη ΜΚΟ και δημιούργησε μια κοινότητα πρακτικής γνώσης με απήχηση.

Κοιτώντας μπροστά, η Purpose Communications επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε εργαλεία που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, εμβαθύνει στην επικοινωνία ESG και βιωσιμότητας και ενισχύει τον διεθνή της προσανατολισμό, στηρίζοντας brands στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξή τους σε νέες αγορές.

Με επίκεντρο τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας, από media relations, crisis & corporate communications, μέχρι Content Strategy & Storytelling, Integrated Digital Communications και Experiential & Event Communications, η Purpose Communications συνδυάζει στρατηγική σκέψη με δημιουργικότητα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Δημήτρης Ιωαννίδης, Ιδρυτή και CEO της Purpose Communications

Για τον Δημήτρη Ιωαννίδη, Ιδρυτή και CEO της Purpose Communications, αυτά τα τρία χρόνια είναι μια ιστορία ανθρώπων, όσο και έργων:

«Από την πρώτη κιόλας μέρα, θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα agency που θα συνδύαζε στρατηγική σκέψη με δημιουργικότητα, υπευθυνότητα και ακεραιότητα, ένα agency που θα μπορούσε να κάνει πραγματική διαφορά για τους πελάτες του και την κοινωνία. Τρία χρόνια μετά, είμαι περήφανος για τις σχέσεις που χτίσαμε, την εμπιστοσύνη που κερδίσαμε και τα αποτελέσματα που πετύχαμε. Μα πάνω απ’ όλα, είμαι περήφανος για την ομάδα πίσω από την Purpose: μια ομάδα ταλαντούχων επαγγελματιών, που φέρνουν πάθος, αφοσίωση και σκοπό σε ό,τι κάνουν.»

www.purpose-pr.com