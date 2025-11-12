Μια ιστορική στιγμή για την καινοτομία στην καρδιακή υποστήριξη στην Κύπρο σημειώθηκε, καθώς η ομάδα του Cardiac Innovation Center του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου εφάρμοσε για πρώτη φορά στο νησί τη μέθοδο Αρτηριοφλεβικής Εξωσωματικής Οξυγόνωσης Μεμβρανών (VA ECMO). Η πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη της καρδιάς σε νεαρή ασθενή με κρίσιμη καρδιακή ανεπάρκεια η οποία επιτυχώς διαγνώστηκε από την καρδιολογική μας ομάδα, προσφέροντας ζωτικό χρόνο για την ανάκαμψη των οργάνων.

Τι είναι η Αρτηριοφλεβική Εξωσωματική Οξυγόνωση Μεμβρανών (VA ECMO) και γιατί είναι επαναστατική;

Η Αρτηριοφλεβική Εξωσωματική Οξυγόνωση Μεμβρανών (VA ECMO) είναι μια τεχνολογία η οποία υποστηρίζει προσωρινά την λειτουργία της καρδιάς ή/και των πνευμόνων σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Επί της ουσίας παρέχει χρόνο και υποστηρίζει τη λειτουργία των προαναφερθέντων οργάνων μέχρις ότου αυτά ανακάμψουν μετά από πιθανό σοκ το οποίο υπέστησαν. Το VA ECMO, αλλιώς επονομαζόμενο Καρδιακή Υποστήριξη, επιτρέπει στο αίμα από την μηριαία φλέβα να περάσει στο σύστημα και να επιστρέψει οξυγονωμένο πλέον στην μηριαία αρτηρία και από εκεί σε ολόκληρο το σώμα ακόμη κι αν η καρδιά είναι πολύ αδύναμη για να λειτουργήσει ως αντλία και να διεκπεραιώσει αυτή της την λειτουργία. Πρέπει να τονιστεί ότι το ECMO ανακουφίζει τα όργανα και ενδεχομένως τους επιτρέπει να ανακάμψουν, ωστόσο δεν θεραπεύει την υποκείμενη νόσο. Ανάμεσα στις ενδείξεις για την χρήση του περιλαμβάνονται το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, η οξεία μυοκαρδίτιδα, η οξεία δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας, η σηπτική μυοκαρδιοπάθεια, το τραύμα, η υπερδοσολογία καρδιοτοξικών ουσιών κ.α.

Στο Cardiac Innovation Center και στην Καρδιολογική μας Κλινική έχουμε την χαρά να διαθέτουμε μια συσκευή ECMO τελευταίας τεχνολογίας η οποία είναι και η μοναδική στην Κύπρο που να υποστηρίζει τόσο περιστατικά ενηλίκων όσο και παιδιατρικά περιστατικά. Η παρουσία μιας τέτοιας συσκευής ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένης εντατικής θεραπείας σε ασθενείς των οποίων η κατάσταση το απαιτεί εκεί που οι συμβατικές μέθοδοι υποστήριξης αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την εκάστοτε νοσολογική οντότητα. Η ομάδα εξιδεικευμένων Ιατρών, εξωσωματιστών και νοσηλευτών με την εκτενή της εκπαίδευση διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα αλλά και ενισχύει την δέσμευση μας για παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με κέντρο πάντοτε τον ασθενή.

Ένα περιστατικό που έγραψε ιστορία

Μία 20χρονη ασθενής εισήχθη με άτυπα ενοχλήματα καθώς είχε περάσει ίωση και η καρδιολογική μας ομάδα διέγνωσε άμεσα μια μυοκαρδίτιδα κεραυνοβόλας μορφής (fulminant myocarditis), μια φλεγμονή του καρδιακού μυός που μπορεί να οδηγήσει αιφνίδια σε βαριά καρδιακή ανεπάρκεια. Καθώς η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία, η ομάδα του Cardiac Innovation Center προχώρησε άμεσα στην εφαρμογή VA ECMO, αναλαμβάνοντας προσωρινά τη λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων και προσφέροντας κριτικό χρόνο για ανάκαμψη. Η ασθενής παρέμεινε σε ECMO για σχεδόν 100 ώρες, υπό συνεχή παρακολούθηση από καρδιοχειρουργούς, εντατικολόγους, εξωσωματιστές και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Μετά την ασφαλή αποδέσμευσή της από το ECMO, η ασθενής ακολούθησε εντατικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και καρδιακής αποκατάστασης, με σταδιακή και εντυπωσιακή βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας. Το κλάσμα εξώθησης επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα και η νεαρή επέστρεψε σπίτι της σε άριστη γενική κατάσταση, κοντά στην οικογένειά της. Το περιστατικό αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό και ελπιδοφόρο παράδειγμα του πώς η σύγχρονη καρδιολογία, καρδιοχειρουργική και εντατική, όταν συνεργάζονται αρμονικά και διαθέτουν τα απαραίτητα μηχανήματα και την τεχνογνωσία, μπορούν να μεταβάλουν την πορεία ακόμη και των πιο απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων.

Ένα ορόσημο για την Κύπρο

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ορόσημο για την ιατρική κοινότητα της Κύπρου και σημείο αναφοράς στην εξέλιξη της καρδιακής φροντίδας και της εντατικής υποστήριξης της καρδιακής ανεπάρκειας στο νησί μας. Η πρώτη εφαρμογή VA ECMO σε βαρέως πάσχοντα με καρδιακή και αναπνευστική ανεπάρκεια σε ασθενή με κεραυνοβόλας μορφής μυοκαρδίτιδα στην Κύπρο δεν είναι απλώς ένα τεχνικό επίτευγμα, αλλά πρόκειται για μια πραγματική αναβάθμιση της δυνατότητας της χώρας να παρέχει σύγχρονη, εξειδικευμένη και ζωτικής σημασίας υποστήριξη σε βαριά καρδιολογικά περιστατικά παιδιών και ενηλίκων.

Το Cardiac Innovation Center και η Καρδιολογική Κλινική του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου ανοίγουν τώρα τον δρόμο για μελλοντικές εφαρμογές προηγμένων θεραπειών, ενισχύοντας την ικανότητα αντιμετώπισης όχι μόνο οξέων περιστατικών, αλλά και σύνθετων καρδιακών προβλημάτων που απαιτούν υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και τεχνολογία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ εξιδεικευμένων ιατρών, εξωσωματιστών και νοσηλευτών, υπογραμμίζοντας ότι η καινοτομία στην καρδιολογική φροντίδα μπορεί να μετατρέψει μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση σε πλήρη ανάρρωση.

