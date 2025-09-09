Στο προσκήνιο έρχεται η αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2026 με το βασικό σενάριο να προβλέπει ότι θα φτάσει τουλάχιστον στα 915 ευρώ.

Η αύξηση θα αποφασιστεί από την Ελληνική κυβέρνηση στα μέσα Μαρτίου του 2026, πλην όμως ο λόγος που φέρνει πρόωρα στο τραπέζι τη συζήτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ότι απέχει μόνον κατά 70 ευρώ από τα 950 ευρώ που έχει ανακοινώσει ότι θα τον φτάσει η κυβέρνηση ως τις εκλογές του 2027.

Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση που θα ανακοινωθεί τον ερχόμενο Μάρτιο δεν θα υπολείπεται των 35 ευρώ τον μήνα, ώστε τα υπόλοιπα 35 ευρώ να δοθούν τον Μάρτιο του 2027.

Με βάση το σενάριο αυτό, ο κατώτατος από την 1η Απριλίου του 2026, θα ανέλθει τουλάχιστον στα 915 ευρώ και την 1η Απριλίου του 2027 στα 950 ευρώ.

Για τους νέους ως 25 ετών μάλιστα η νέα αύξηση θα αφήνει περισσότερα “καθαρά” στην τσέπη καθώς από την 1/1/2026 θα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για ετήσιο εισόδημα ως 20.000 ευρώ ενώ από 26 ως 30 ετών θα φορολογούνται με συντελεστή 9% αντί 22%.

Αυτή η κατηγορία εργαζομένων (νέοι ως 25 αλλά και ως 30 ετών) σε μεγάλο ποσοστό αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και η νέα αύξηση για το 2026, θα είναι αφορολόγητη ή με πολύ χαμηλό συντελεστή.

Για παράδειγμα ένας 25άρης που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 880 ευρώ μικτά σήμερα, μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις (-122 ευρώ) παίρνει 758 ευρώ και πληρώνει 68 ευρώ φόρο. Στην τσέπη του μένουν 690 ευρώ το μήνα. Από 1/1/2026 ο φόρος μηδενίζεται. Με τη νέα αύξηση και με τον κατώτατο στα 915 ευρώ τουλάχιστον, τα καθαρά θα είναι 788 ευρώ, ενώ αν δεν αποφασιζόταν η κατάργηση του φόρου για τους νέους ως 25 ετών, τα καθαρά θα ήταν 715 ευρώ.

Πέραν των ανωτέρω τον Απρίλιο του 2026 μαζί με τον κατώτατο μισθό θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσό τόσο ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο που με μια αύξηση κατά 35 ευρώ θα ανέλθει στα 915 ευρώ, όσο και όλες οι μισθολογικές κλίμακες των δημοσίων υπαλλήλων.

Η αύξηση δε, του κατώτατου μισθού θα επιφέρει και αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στα επιδόματα τριετιών, στην αμοιβή των υπερωριών, και άλλων αμοιβών που έχουν ως βάση υπολογισμού τον εκάστοτε κατώτατο μισθό.

Πιο πάνω από τα 950 ευρώ;

Στο τραπέζι της κυβέρνησης υπάρχει και το σενάριο για μεγαλύτερη αύξηση κοντά στα 50 ευρώ που σημαίνει ότι ο κατώτατος μισθός μπορεί να φτάσει στα 930 ευρώ τον Απρίλιο του 2026 και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για περίπου 270.000 εργαζόμενους ηλικίας ως 30 ετών από τον συνδυασμό της ονομαστικής αύξησης και της μηδενικής ή σημαντικά μειωμένης παρακράτησης φόρου. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο υπέρβασης του στόχου για το 2027 με τον κατώτατο μισθό να ξεπερνά τα 950 ευρώ και να φτάνει στα 980 ευρώ.

Capital.gr