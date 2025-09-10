Της Βίκυς Κουρλιμπίνη

Και αυτή τη σεζόν δεν λείπουν οι διαφορές όσον αφορά την τουριστική ζήτηση στους δημοφιλείς προορισμούς. Η Κρήτη κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική της, η Ρόδος εμφάνισε σταθερότητα στις αφίξεις, ενώ η Σαντορίνη εξακολουθεί να μετρά απώλειες.

Η φετινή τουριστική περίοδος έχει θετικό πρόσημο, καθώς οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας κατέγραψαν αύξηση κατά 5,3% (στοιχεία επταμήνου) σε σχέση με πέρσι. Συνολικά, περισσότεροι από 15,2 εκατομμύρια επισκέπτες πέρασαν τις πύλες της χώρας, ωστόσο, πίσω από τον συνολικό αριθμό, καταγράφονται διαφορετικές δυναμικές ανά προορισμό.

Ανάμεσα στους “πρωταθλητές” της φετινής σεζόν ξεχωρίζει η Αθήνα, η οποία εμφανίζει εντυπωσιακή αύξηση 9,5%, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το αεροδρόμιο δεν αποτέλεσε μόνο ενδιάμεσος σταθμός για τα ελληνικά νησιά. Αντίθετα, μεγαλώνει ο αριθμός των επισκεπτών που επιλέγει την πρωτεύουσα για city break, κάτι που φάνηκε και από τα ποσοστά πληροτήτων στα ξενοδοχεία, που ξεπέρασαν το 80%.

Στους κερδισμένους συγκαταλέγονται επίσης η Θεσσαλονίκη (+9,3%), η Ζάκυνθος (+4,2%), η οποία διατηρεί τη δυναμική της βρετανικής αγοράς, καθώς και η Κέρκυρα (+4,8%) που εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες.

Στο Ηράκλειο οι αφίξεις ανήλθαν σε 2,1 εκατ., αυξημένες κατά 5,3% ενώ στα Χανιά καταγράφηκαν 863 χιλ. αφίξεις, αυξημένες κατά 1,7%. Την ίδια ώρα, η Ρόδος σημειώνει αύξηση 1,3% και παραμένει σταθερά ένας από τους ισχυρότερους προορισμούς της χώρας.

Αντίστοιχα, η Καλαμάτα εμφανίζει αύξηση 7,9%, αποδεικνύοντας πως η Πελοπόννησος σταδιακά κερδίζει μερίδιο στη διεθνή αγορά. Η Μυτιλήνη καταγράφει άνοδο 2,8% στις αφίξεις από το εξωτερικό. Το νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου φαίνεται πως κερδίζει έδαφος, ενδεχομένως λόγω της καλύτερης αεροπορικής συνδεσιμότητας αλλά και της αυξημένης ζήτησης για πιο αυθεντικούς προορισμούς, μακριά από τον υπερτουρισμό.

Και η Μύκονος όμως, παρά τις πιέσεις και τη μεγάλη πτώση τα προηγούμενα δύο χρόνια στις αφίξεις (που έχει οδηγήσεις και σε σημαντική μείωση των τιμών στα καταλύματα) καταγράφει φέτος άνοδο κατά 2,8%.

Οι χαμένοι της φετινής περιόδου

Από την άλλη πλευρά, δεν λείπουν και οι προορισμοί που φέτος κατέγραψαν σημαντική πτώση. Η Σαντορίνη είναι ο μεγάλος “χαμένος” της σεζόν με μείωση 14,5%. Το διάσημο νησί των Κυκλάδων -πέρα από τις επιπτώσεις της σεισμικής δραστηριότητας- φαίνεται πως αντιμετωπίζει σημάδια κόπωσης, πιθανόν λόγω του υπερκορεσμού, των υψηλών τιμών αλλά και της στροφής των ταξιδιωτών σε εναλλακτικούς προορισμούς.

Σημαντική πτώση καταγράφει και η Κάρπαθος (-10,4%), διαφοροποιούμενη από την εικόνα των υπόλοιπων Δωδεκανήσων. Αρνητικό ισοζύγιο παρουσιάζει επίσης η Σάμος (-5,2%) που τα προηγούμενα χρόνια είχε κερδίσει έδαφος. Οι απώλειες αυτές ενδεχομένως να σχετίζονται με ζητήματα συνδεσιμότητας, περιορισμένη τουριστική προβολή ή αυξημένο ανταγωνισμό από άλλους προορισμούς.

Capital.gr