Στην Κέρκυρα θα λειτουργήσει από τον Μάιο του 2026 το Conrad Corfu, το νέο πολυτελές ξενοδοχείο της Hilton στην Ελλάδα. Το resort θα βρίσκεται στην περιοχή Μώλος και θα διαθέτει 136 δωμάτια και σουίτες, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο της αμερικανικής αλυσίδας. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Hilton, οι κρατήσεις δεν έχουν ακόμη ανοίξει.

Μεταξύ των εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνονται εσωτερική και εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα, κέντρο ευεξίας και γυμναστήριο, καθώς και χώροι εστίασης. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει επίσης kids’ club, πρόσβαση σε παραθαλάσσια ζώνη και τρεις αίθουσες εκδηλώσεων συνολικού εμβαδού 293 τ.μ., κατάλληλες για συνέδρια και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η τοποθεσία του resort βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, κοντά σε εμβληματικά αξιοθέατα όπως το Αχίλλειον και το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Με την κίνηση αυτή, η Hilton ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, επενδύοντας σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Το δεύτερο Conrad στην Ελλάδα

Το Conrad Corfu θα είναι το δεύτερο ξενοδοχείο της αλυσίδας Conrad στην Ελλάδα, μετά το The Ilisian (πρώην Hilton Athens), που αναμένεται να ανοίξει στις αρχές του 2026. Το νέο Conrad Athens θα διαθέτει 307 δωμάτια και σουίτες με πανοραμική θέα, καθώς και μια mega suite 400 τ.μ.. Στο συγκρότημα θα ενταχθούν επίσης 18 ιδιωτικές κατοικίες Conrad Residences και 37 κατοικίες Waldorf Astoria Residences, που θα καταλαμβάνουν τους υψηλότερους ορόφους του κτιρίου στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Το παγκόσμιο αποτύπωμα της Conrad

Τα Conrad Hotels & Resorts λειτουργούν σε περισσότερες από 50 τοποθεσίες παγκοσμίως, σε 21 χώρες και περιοχές, με πάνω από 15.000 δωμάτια. Ανάμεσα στα πιο γνωστά ξενοδοχεία είναι το Conrad Maldives Rangali Island, το Conrad Tokyo και το Conrad New York Downtown, που ξεχωρίζουν για την πολυτέλεια και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους.

Capital.gr