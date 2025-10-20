Η αγορά σοκολάτας οδεύει προς τα Χριστούγεννα με έντονη αβεβαιότητα, καθώς το κακάο παραμένει σε τροχιά διακυμάνσεων. Παρά τις προβλέψεις για πλεόνασμα περίπου +140.000 τόνων το 2024/25 – μετά το ιστορικό έλλειμμα -490.000 τόνων της προηγούμενης περιόδου – τα παγκόσμια αποθέματα κακάο κινούνται σε χαμηλά δεκαετιών, διατηρώντας την ένταση στις τιμές.

Σύμφωνα με έκθεση της Wells Fargo, οι τιμές του κακάο ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές έως τον Σεπτέμβριο 2026, λόγω του ρεκόρ έλλειψης προσφοράς. Παρότι τα χονδρικά κόστη έχουν αποκλιμακωθεί, οι σοκολατοβιομηχανίες συνεχίζουν να μετακυλίουν τις αυξήσεις στους καταναλωτές, με “shrinkflation” ή περικοπές εποχικών σειρών.

Στην ελληνική αγορά, ξεκινά ο ετήσιος “σοκολατοπόλεμος” των Χριστουγέννων, μια περίοδος όπου παράγεται σημαντικό μέρος του ετήσιου τζίρου. Δίπλα σε Mondelez, Ferrero, Mars και την ελληνική ΙΟΝ, δύο ιστορικά ονόματα – Oscar και Astir – διατηρούν ισχυρή παρουσία στα εποχικά προϊόντα, καταγράφοντας και φέτος θετικά αποτελέσματα.

Oscar: Επενδύσεις, εξωστρέφεια και κερδοφορία

Η Oscar (οικογένεια Αράπογλου) ολοκλήρωσε τριετές επενδυτικό πρόγραμμα με +50% αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και νέα προϊόντα σε σκόνη κακάο, ροφήματα και βούτυρο κακάο.

Κύκλος εργασιών 2024: 20,19 εκατ. ευρώ ( +5,7% )

20,19 εκατ. ευρώ ( ) EBITDA: 2,21 εκατ. ευρώ ( +8% )

2,21 εκατ. ευρώ ( ) Καθαρά κέρδη: 291 χιλ. ευρώ (+19%)

Με παρουσία σε 25+ αγορές και ισχυρό private label, η εταιρεία αντισταθμίζει το ρίσκο και στοχεύει σε νέα άνοδο το 2025.

Astir: οικογενειακή αλλά… με στρατηγική πολυεθνικής

Η Astir, με ιστορία από το 1933, κατέγραψε:

Τζίρο 2024: 8,49 εκατ. ευρώ (από 7,99)

8,49 εκατ. ευρώ (από 7,99) Καθαρά κέρδη: 1,77 εκατ. ευρώ ( +12% )

1,77 εκατ. ευρώ ( ) Προ φόρων κέρδη: 2,30 εκατ. ευρώ

Παρά την αύξηση του κόστους πωλήσεων, διατήρησε υψηλή κερδοφορία, συγκρατώντας τα λειτουργικά έξοδα. Για το 2025 αναμένει εκ νέου κερδοφόρα χρήση και επιτάχυνση στη διεθνοποίηση.

Halloween: Πρόβα τζενεράλε πριν τα Χριστούγεννα

Το Halloween λειτουργεί φέτος ως “test drive” για τη διεθνή ζήτηση σοκολάτας.

Στις ΗΠΑ, οι τιμές γλυκών αυξήθηκαν άνω του 8%, ενώ οι συνολικές πωλήσεις αναμένονται να σπάσουν ρεκόρ στα 13,1 δισ. δολάρια. Η καταναλωτική συμπεριφορά και τυχόν στροφή σε φθηνότερα προϊόντα θα επηρεάσουν καθοριστικά τις στρατηγικές τιμών της χριστουγεννιάτικης περιόδου στην Ελλάδα.

Capital.gr/Forbes.gr