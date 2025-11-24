Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επεκτείνει ξανά την παρουσία της στα μη αλκοολούχα ποτά, μπαίνοντας δυναμικά στην κατηγορία των αναψυκτικών για κοκτέιλ (mixers), δυόμισι χρόνια μετά την έξοδό της από το εμφιαλωμένο νερό. Η κίνηση αυτή τη φέρνει σε άμεσο ανταγωνισμό με ισχυρούς παίκτες όπως η Coca-Cola 3E, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία (Carlsberg), ο Βίκος, αλλά και σήματα όπως Ήβη, Λουξ, Green Cola και ΕΨΑ σε μια μικρή αλλά ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά.

Νέο brand ΤΣΙΚΙ – γεύσεις και παραγωγή

Η εταιρεία λανσάρει τη νέα σειρά mixers με την επωνυμία ΤΣΙΚΙ, ένα πρωτότυπο ελληνικό brand που παραπέμπει στο κατσίκι που δεσπόζει στο αλουμινένιο κουτί των προϊόντων. Η παραγωγή έχει ήδη ξεκινήσει στο εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη.

Η σειρά ΤΣΙΚΙ περιλαμβάνει πέντε κωδικούς:

σόδα ,

, τόνικ (tonic) ,

, ροζ γκρέιπφρουτ (pink grapefruit) ,

, lemon soda ,

, ροδάκινο, μια ασυνήθιστη γεύση για την κατηγορία των mixers.

Το λανσάρισμα της σειράς αναμένεται να ξεκινήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες, σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία.

Σε ό,τι αφορά τα κανάλια διανομής, η ανάπτυξη του νέου brand θα γίνει σταδιακά σε όλο το φάσμα της αγοράς:

retail (σούπερ μάρκετ, μικρή λιανική) και

(σούπερ μάρκετ, μικρή λιανική) και Ho.Re.Ca. (εστίαση, μπαρ, ξενοδοχεία).

Γιατί τώρα – Η στρατηγική επιλογή στα premium μη αλκοολούχα

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η απόφαση της ελληνικής θυγατρικής του ολλανδικού ομίλου Heineken να εισέλθει στα premium μη αλκοολούχα ποτά οφείλεται κυρίως στην ευκαιρία που εντόπισε στην κατηγορία των mixers, τονίζοντας ότι πρόκειται για τοπική πρωτοβουλία.

«Η στρατηγική μας ορίζεται από τις καταναλωτικές τάσεις και συνήθειες. Βλέπουμε ότι πρόκειται για μια ανάγκη του καταναλωτή, την οποία μπορούμε να καλύψουμε με πολύ καλό τρόπο», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Προς το παρόν, η εταιρεία δεν σχεδιάζει επέκταση στην παραδοσιακή αγορά αναψυκτικών όπως cola, πορτοκαλάδα, λεμονάδα κ.λπ., εστιάζοντας αποκλειστικά στην εξειδικευμένη κατηγορία των mixers.

Συνέργειες με το χαρτοφυλάκιο Bacardi

Η συνέχιση της συνεργασίας διανομής των premium προϊόντων της Bacardi, που έχει ήδη αποφέρει σημαντικά οφέλη σε τζίρο και κερδοφορία στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, δημιουργεί ισχυρές συνέργειες με τη νέα κατηγορία mixers – αλλά, όπως τονίζεται, «όχι μόνο».

Από τον Απρίλιο του 2021, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποτελεί τον επίσημο διανομέα του χαρτοφυλακίου premium προϊόντων της Bacardi στην ελληνική αγορά, διανέμοντας μεταξύ άλλων:

το ρούμι Bacardi ,

, το βερμούτ και τους αφρώδεις οίνους Martini ,

και τους , το τζιν Bombay Sapphire ,

, τη βότκα Grey Goose ,

, το σκωτσέζικο ουίσκι Dewar’s ,

, την τεκίλα Patron.

Η είσοδος στα mixers έρχεται να συμπληρώσει αυτό το χαρτοφυλάκιο, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας στο κανάλι των κοκτέιλ.

Η αγορά των mixers στην Ελλάδα – μεγέθη και ρυθμοί ανάπτυξης

Η κατηγορία των mixers αποτελεί ένα ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα της ελληνικής αγοράς αναψυκτικών, αντιπροσωπεύοντας αυξανόμενο ποσοστό συνολικού όγκου πωλήσεων.

Η Coca-Cola 3E είχε ήδη παρουσία στην κατηγορία μέσω του brand Schweppes της The Coca-Cola Company και, το 2022, εξαγόρασε την Three Cents, η οποία νωρίτερα είχε περάσει στον έλεγχο της Ideal Holdings, ενισχύοντας το αποτύπωμά της στα premium mixers.

Σύμφωνα με στοιχεία για το οκτάμηνο του 2025 (έως 24/8):

ο όγκος της κατηγορίας mixers διαμορφώνεται σε 13,69 εκατ. λίτρα ,

διαμορφώνεται σε , αντιστοιχεί στο 8,8% της συνολικής αγοράς αναψυκτικών, η οποία ανέρχεται σε 154,93 εκατ. λίτρα.

Η κατηγορία αναπτύσσεται με ρυθμό 3% σε ετήσια βάση, ποσοστό χαμηλότερο από την άνοδο 4,5% της συνολικής αγοράς αναψυκτικών. Τον Αύγουστο παρουσίασε ελαφρά υποχώρηση -0,4%, με πωλήσεις 2,04 εκατ. λίτρων.

Σε ετήσια βάση, το 2024 η κατηγορία mixers κατέγραψε:

19,99 εκατ. λίτρα πωλήσεων

έναντι

πωλήσεων έναντι 19,19 εκατ. λίτρων το 2023,

σημειώνοντας ανάπτυξη 4,2%.

Ποιες γεύσεις κυριαρχούν – Σόδα και pink grapefruit

Στο εσωτερικό της κατηγορίας:

η σόδα παραμένει ο κυρίαρχος τύπος mixer , συγκεντρώνοντας περίπου 7,81 εκατ. λίτρα , δηλαδή περίπου 57% του συνόλου ,

παραμένει ο , συγκεντρώνοντας περίπου , δηλαδή περίπου , στη δεύτερη θέση βρίσκεται το pink grapefruit , με περίπου 3,02 εκατ. λίτρα και 22% μερίδιο , καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο ,

βρίσκεται το , με περίπου και , καταγράφοντας τη , το tonic ακολουθεί με περίπου 1,04 εκατ. λίτρα (περίπου 7,6% ),

ακολουθεί με περίπου (περίπου ), το ginger ale φτάνει τα 163 χιλ. λίτρα με άνοδο 4,4% ,

φτάνει τα με , ενώ το bitter lemon καταγράφει 140 χιλ. λίτρα και πτώση -11,0%.

Tuborg, Schweppes, Βίκος: οι πρωταγωνιστές του κλάδου

Στο οκτάμηνο του 2025, την πρωτιά στην κατηγορία των mixers κατέχει η Tuborg της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, με:

μερίδιο 26,0% ,

, πωλήσεις 3,57 εκατ. λίτρων ,

, ανάπτυξη 5,0%.

Η κυριαρχία της οφείλεται κυρίως στη σόδα Tuborg, η οποία:

κατέχει 16,2% της συνολικής κατηγορίας ,

, με 2,22 εκατ. λίτρα ,

, και ανάπτυξη 7,9%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το brand Schweppes της Coca-Cola 3E, με:

μερίδιο 20,4% ,

, πωλήσεις 2,79 εκατ. λίτρων ,

, αλλά πτώση -7,6%.

Το pink grapefruit της Schweppes είναι το ισχυρότερο προϊόν της σειράς, με:

μερίδιο 8,1% στη συνολική κατηγορία,

στη συνολική κατηγορία, 1,11 εκατ. λίτρα πωλήσεων ,

, και οριακή άνοδο 1,8%.

Την υψηλότερη ανάπτυξη στην κατηγορία καταγράφει ο Βίκος, με:

άνοδο 31,4% ,

, 2,05 εκατ. λίτρα πωλήσεων ,

, μερίδιο 15,0% ,

, και κέρδος 3,2 μονάδων μεριδίου σε σχέση με πέρυσι.

Η επίδοση αυτή καθιστά τον Βίκο τρίτο παίκτη στην κατηγορία, μπροστά από Λουξ και Ήβη.

Ο κινητήριος μοχλός για τον Βίκο είναι το pink grapefruit, με:

1,10 εκατ. λίτρα ,

, 8,0% μερίδιο ,

, άνοδο 24,8%.

Παράλληλα, η σόδα Βίκος σημειώνει εντυπωσιακή αύξηση 40,0%, φθάνοντας τα 952 χιλ. λίτρα και μερίδιο 7,0%.

Η Λουξ καταγράφει:

μερίδιο 6,9% ,

, πωλήσεις 946 χιλ. λίτρων ,

, πτώση -10,9%.

Η σόδα Λουξ, βασικό προϊόν της στην κατηγορία, επίσης υποχωρεί -10,9% με μερίδιο 6,9%.

Η Ήβη (Pepsico) διαθέτει:

μερίδιο 6,8% ,

, 933 χιλ. λίτρα ,

, πτώση -5,7%.

Το pink grapefruit της Ήβη εμφανίζει άνοδο 26,7% με μερίδιο 2,3%, ενώ η σόδα της εταιρείας υποχωρεί -16,8%.

Η Green (Green Cola / Green Beverages Group Plc) καταγράφει:

μερίδιο 2,2% ,

, 307 χιλ. λίτρα ,

, ανάπτυξη 10,9%,

με το tonic της να σημειώνει θεαματική άνοδο 73,2%.

Τα private label προϊόντα κατέχουν:

16,9% μερίδιο ,

, 2,31 εκατ. λίτρα ,

, με ανάπτυξη 2,7% στο οκτάμηνο.

Η διεθνής αγορά mixers – Διπλασιασμός ως το 2035

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αγορά των mixers αποτιμήθηκε σε 12,1 δισ. δολάρια το 2024 και αναμένεται να φτάσει τα 24,8 δισ. δολάρια έως το 2035, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,7% την περίοδο 2025–2035.

Η ανάπτυξη της διεθνούς αγοράς τροφοδοτείται από:

τη στροφή των καταναλωτών προς premium mixers με φυσικά, βοτανικά συστατικά ,

προς με , την επέκταση του κλάδου φιλοξενίας (Ho.Re.Ca.) ,

, την αύξηση της κατανάλωσης κοκτέιλ ,

, την καινοτομία στα μπαρ και

και τις συνεργασίες παραγωγών αλκοολούχων ποτών και mixers.

Η Βόρεια Αμερική κυριαρχεί στην αγορά, με 38,5% των παγκόσμιων εσόδων το 2024. Από πλευράς γεύσεων, το tonic water κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο με 24,8% το 2024.

Στους κορυφαίους διεθνείς παίκτες της αγοράς συγκαταλέγονται οι The Coca-Cola Company, PepsiCo Inc., Keurig Dr Pepper Inc. και Diageo plc – σε ένα περιβάλλον στο οποίο έρχεται πλέον να τοποθετηθεί, με ελληνική πρόταση, και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία μέσω του brand ΤΣΙΚΙ.