Η HELLENiQ ENERGY εγκαινίασε επίσημα τη νέα διεθνή εταιρεία εμπορίας HELLENiQ Petroleum Trading με έδρα τη Γενεύη, σηματοδοτώντας ένα νέο στάδιο στη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης του Ομίλου και την ενίσχυση της θέσης του σε έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους κόμβους ενεργειακού trading.

Η εκδήλωση εγκαινίων, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου στη Γενεύη, συγκέντρωσε εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας trading, χρηματοδοτικούς φορείς, επιχειρηματικούς συνεργάτες και στελέχη της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη στόχευση της HELLENiQ ENERGY για περαιτέρω εξωστρέφεια και δημιουργία αξίας σε όλο το φάσμα των εμπορικών της δραστηριοτήτων.

Εγκατεστημένη σε έναν καθοριστικό κόμβο της παγκόσμιας αγοράς, η HELLENiQ Petroleum Trading έχει σχεδιαστεί ως ενιαία πλατφόρμα διασύνδεσης του Ομίλου με τις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων, επιτρέποντας βαθύτερη κατανόηση των αγορών και πιο ευέλικτη συνεργασία με διεθνείς εταιρείες.

Στην αρχική της φάση, η νέα μονάδα θα διαχειρίζεται τις συναλλαγές που αφορούν την προμήθεια πρώτων υλών για τα διυλιστήρια, καθώς και τις διεθνείς πωλήσεις περίπου 25 εκατ. τόνων αργού και προϊόντων πετρελαίου ετησίως, με δυνατότητα επέκτασης και σε trading για τρίτους.

Οι βασικές προτεραιότητες της HELLENiQ Petroleum Trading περιλαμβάνουν:

Βελτιστοποίηση της αξίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της διύλισης , με αξιοποίηση της αυξημένης πρόσβασης στις αγορές και του φυσικού αποτυπώματος του Ομίλου στην περιοχή.

σε όλη την , με αξιοποίηση της αυξημένης πρόσβασης στις αγορές και του του Ομίλου στην περιοχή. Διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας σε νέες αγορές , νέα προϊόντα και νέους πελάτες .

σε , και . Ενίσχυση της ανθεκτικότητας , με τη στήριξη προηγμένων συστημάτων διαχείρισης κινδύνου .

, με τη στήριξη . Προσέλκυση νέων στελεχών και ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.

Κατά την παρουσίαση της νέας εταιρείας, η HELLENiQ ENERGY τόνισε ότι η Γενεύη επελέγη στρατηγικά ως έδρα, λόγω του ώριμου οικοσυστήματος traders, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, της γνώσης αγοράς και του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα μοντέλα λειτουργίας κορυφαίων διεθνών ενεργειακών ομίλων.

Η HELLENiQ Petroleum Trading θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τις ομάδες Διύλισης, Σχεδιασμού, Οικονομικών, Διαχείρισης Κινδύνου και Συμμόρφωσης στα Κεντρικά Γραφεία της Αθήνας, διασφαλίζοντας ένα πλήρως ενοποιημένο και εκσυγχρονισμένο εμπορικό μοντέλο.

Ο CEO της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, υπογράμμισε:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο ταξίδι του μετασχηματισμού μας. Η HELLENiQ Petroleum Trading θα ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή μας παρουσία, θα ενδυναμώσει την ικανότητά μας να δημιουργούμε αξία και θα ευθυγραμμίσει τις εμπορικές μας λειτουργίες με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Η Γενεύη προσφέρει το περιβάλλον, την τεχνογνωσία και το οικοσύστημα που θα επιτρέψουν την επιτάχυνση της ανάπτυξής μας και θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητά μας σε μια μεταβαλλόμενη ενεργειακή αγορά.

Η νέα αυτή εταιρεία αντανακλά τη δέσμευσή μας για έναν πιο ευέλικτο, εξωστρεφή και ανταγωνιστικό Όμιλο Ενέργειας – έναν Όμιλο που ηγείται στην Ελλάδα, αναπτύσσεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις διεθνείς αγορές.»

Η ίδρυση της HELLENiQ Petroleum Trading αποτελεί κομβικό ορόσημο της 5ετούς στρατηγικής “Vision 2025” της HELLENiQ ENERGY, η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Η “Vision 2025” επικεντρώθηκε στον εκσυγχρονισμό, την εξωστρέφεια και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, μετασχηματίζοντας τον Όμιλο από παραδοσιακό οργανισμό πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ολοκληρωμένο Όμιλο Ενέργειας, με ισχυρή παρουσία σε Downstream και Upstream, στην Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, καθώς και σε μεγάλης κλίμακας έργα ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας σε 8 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.