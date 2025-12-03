Ισχυρό επενδυτικό ρεύμα από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ελληνική αγορά κατοικίας αναμένεται το 2026, καθώς η βρετανική κυβέρνηση προωθεί αλλαγές που αυξάνουν σημαντικά τη φορολόγηση ακινήτων μεγάλης αξίας. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ήδη μέσα από τη ραγδαία άνοδο της ζήτησης για προγράμματα επενδυτικής μετανάστευσης στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς.

Σύμφωνα με έρευνα της Astons, οι αναζητήσεις από επενδυτές που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για προγράμματα διαμονής (όπως η Χρυσή Βίζα) έχουν αυξηθεί κατά 238,3% το τελευταίο 12μηνο, ενώ η ζήτηση για προγράμματα που συνδυάζουν επένδυση με υπηκοότητα έχει αυξηθεί κατά 206,4%. Για το ελληνικό πρόγραμμα Χρυσής Βίζας, η άνοδος ήταν ακόμη μεγαλύτερη: 304,7% το τελευταίο τρίμηνο και 257,1% σε ετήσια βάση.

Ανάλογη αύξηση σημειώνει και η Ιταλία, όπου η ζήτηση για επενδυτικά προγράμματα έχει εκτιναχθεί, παρότι η χώρα δεν προσφέρει άδεια διαμονής μέσω αγοράς ακινήτου, αλλά μόνο μέσω άλλων επενδυτικών σχημάτων (όπως €500.000 σε μετοχές ιταλικών εταιρειών).

Η επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών της Astons, Σουζάνα Ουζάκοβα, σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει «ένα από τα πιο προσβάσιμα προγράμματα επενδυτικής μετανάστευσης στην Ευρώπη», με ελάχιστο όριο τα €250.000 για κατοικίες που προέρχονται από αλλαγή χρήσης. Παράλληλα, η χώρα προσφέρει:

ελεύθερη πρόσβαση στην ΕΕ,

ελκυστικές επενδυτικές προοπτικές στην αγορά ακινήτων,

έναν πιο χαλαρό τρόπο ζωής,

, καθώς και το φορολογικό καθεστώς non-dom, με σταθερό φόρο €100.000 ετησίως ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Αύξηση βρετανών επενδυτών στα ελληνικά προγράμματα

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, οι εγκρίσεις αδειών διαμονής σε Βρετανούς επενδυτές αυξήθηκαν κατά 48,8% (737 άδειες) το διάστημα Σεπτέμβριος 2024 – Σεπτέμβριος 2025, αποτελώντας το 4% των συνολικών αδειών μόνιμου επενδυτή (18.364).

«Mansion tax» και πτώση τιμών στο Λονδίνο

Η ενίσχυση του ενδιαφέροντος τροφοδοτείται από τον νέο φόρο ακινήτων που ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση. Ο λεγόμενος «mansion tax» θα επιβάλλεται από τον Απρίλιο 2028 σε περιουσίες άνω των £2 εκατ., με ετήσια επιβάρυνση μεταξύ £2.500–£7.500, επιπλέον της ήδη υφιστάμενης φορολογίας.

Ο φόρος θα αποφέρει περίπου £400 εκατ. μέχρι το 2031 και θα βασίζεται σε επανεκτίμηση των αξιών ακινήτων το 2026 — όχι στην τιμή αγοράς.

Η αγορά πολυτελών κατοικιών του Λονδίνου ήδη αντιδρά:

Κένσινγκτον & Τσέλσι: πτώση τιμών 11,3%,

πτώση τιμών , Γουεστμίνστερ: πτώση 14,4%.

Περίπου 60% των ακινήτων άνω των £2 εκατ. στο ΗΒ βρίσκονται στο Λονδίνο, γεγονός που ενισχύει την έξοδο των επενδυτών σε φιλικότερες αγορές όπως η Ελλάδα.

Capital.gr