Νέοι ξενώνες για τα στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στη νήσο Ρω, στο Καστελόριζο, θα κατασκευαστούν σύντομα.

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης των εργασιών για την κατασκευή των νέων ξενώνων, οι οποίοι είναι δωρεά της οικογένειας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Αρχηγού του ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναύαρχου Δημήτριου – Ελευθέριου Κατάρα, του Διοικητή της 95 ΑΔΤΕ, Υποστράτηγου Σπύρου Κογιάννη και του Πολιτικού Διοικητή του Αγίου Όρους, Στρατηγού Αλκιβιάδη Στεφανή.