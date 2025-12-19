Συνολικές ταμειακές εισπράξεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ έχει καταγράψει η Lamda Development από την έναρξη του έργου του Ελληνικού έως σήμερα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ελλάδα. Από το ποσό αυτό, 404 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν από τις αρχές του 2025 έως και τη λήξη του εννεαμήνου, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Κατά το φετινό εννεάμηνο, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις ανήλθαν σε 215 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 80% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Παράλληλα, αναγνωρίστηκαν έσοδα 105 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων, που αφορούσαν κυρίως οικόπεδα εντός του έργου.

Τη μερίδα του λέοντος στις πωλήσεις κατοικιών εξακολουθεί να κατέχει το συγκρότημα Little Athens, μέρος της ανάπτυξης του οποίου χρηματοδοτείται και από το πρόσφατο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Lamda. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου είχαν διατεθεί 671 διαμερίσματα, εκ των οποίων 566 έχουν ήδη πωληθεί ή δεσμευθεί, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 84% του συνόλου.

Σε επίπεδο επενδύσεων, οι συνολικές δαπάνες της Lamda Development στο Ελληνικό ανέρχονται έως σήμερα σε 850 εκατ. ευρώ. Μόνο στο φετινό εννεάμηνο, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 285 εκατ. ευρώ, καθώς προχωρούν τα έργα υποδομών και οι κατασκευές κτιρίων. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στα εμπορικά κέντρα, με το έργο Riviera Galleria από τη ΜΕΤΚΑ (όμιλος Metlen) να πλησιάζει την ολοκλήρωση των σκυροδετήσεων, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και οι εκσκαφές για το The Ellinikon Mall από την ΤΕΡΝΑ του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σε επίπεδο ομίλου, η Lamda Development κατέγραψε το φετινό εννεάμηνο αύξηση πωλήσεων κατά 18%, στα 443,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA προ αποτιμήσεων) ανήλθαν σε 98,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τόκους, φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 116,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 14,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, εξέλιξη που αποδίδεται και στο κέρδος από αποτιμήσεις ακινήτων της Lamda Malls.

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν για ακόμη μία περίοδο τα λειτουργικά κέρδη EBITDA των τεσσάρων εμπορικών κέντρων του ομίλου, στα 68,7 εκατ. ευρώ, λόγω αύξησης των βασικών μισθωμάτων κατά 5%, ανόδου 10% στα έσοδα στάθμευσης και ενισχυμένης επισκεψιμότητας κατά 2%. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων ανήλθε σε 620 εκατ. ευρώ, επίσης σε ιστορικό υψηλό.

Ως προς τις μισθώσεις των νέων εμπορικών κέντρων στο Ελληνικό, για το The Ellinikon Mall έχουν συναφθεί προκαταρκτικές συμφωνίες για το 66% της μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας, ενώ για το Riviera Galleria το ποσοστό ανέρχεται σε 76%. Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) της Lamda Malls ξεπέρασε πλέον τα 1,7 δισ. ευρώ, με τα τέσσερα εμπορικά κέντρα σε λειτουργία να αποτιμώνται σε 1,3 δισ. ευρώ.

Στρατηγική συμφωνία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Παράλληλα, η Lamda Development προχώρησε στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου Healthcare Park εντός του Ελληνικού. Η συμφωνία αποτελεί επισημοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε υπογραφεί τον Απρίλιο του 2024 και συνοδεύεται πλέον από προσυμφωνημένο συμβόλαιο εμπορικής μίσθωσης.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη αυτοτελούς κτιριακού συγκροτήματος περίπου 6.000 τ.μ., η ολοκλήρωση του οποίου τοποθετείται έως το τέλος του 2028. Η ανάπτυξη και κατασκευή θα υλοποιηθεί από τη LAMDA Development μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., ενώ το ακίνητο θα μισθωθεί στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για αρχική περίοδο δέκα ετών, με δυνατότητα παράτασης. Το Healthcare Park θα χωροθετηθεί στο βόρειο τμήμα του Ελληνικού, σε άμεση γειτνίαση με το The Ellinikon Mall, προς τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Στο νέο συγκρότημα θα λειτουργούν μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, διαγνωστικά και ιατρικά εργαστήρια, καθώς και υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών σε 24ωρη βάση. Προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας, μεταξύ άλλων στους τομείς της Οφθαλμολογίας, της Δερματολογίας και της Πλαστικής Χειρουργικής.

Κεντρικό ρόλο στο Healthcare Park θα έχει η δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου Μακροζωίας και Αντιγήρανσης (Longevity and Anti-aging Center), το οποίο θα ενσωματώνει σύγχρονες διεθνείς ιατρικές πρακτικές, με έμφαση στην πρόληψη, την εξατομικευμένη φροντίδα υγείας και την ολιστική ευεξία, ανταποκρινόμενο στη διεθνώς αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγιούς γήρανσης.

Capital.gr