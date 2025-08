Η Cyproman Services Ltd (CPM) και η CyproFund Administration Services Ltd (CPF), μέλη του ομίλου Cyproman Group , διεθνής Πάροχοι υπηρεσιών, διοικητικής υποστήριξης εταιρειών πιστοποιήθηκαν ως Great Place To Work®, δείχνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή τoυς για τη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η πιστοποίηση βασίζεται αποκλειστικά στις απόψεις των ίδιων των εργαζομένων, μέσω της έρευνας Trust Index™ του Great Place To Work®.

Ο Γενικός Διευθυντής του Great Place To Work® Κύπρου, Κυριάκος Ιακωβίδης, δήλωσε:

«Η πιστοποίηση της Cyproman ως Great Place To Work® επιβεβαιώνει την πρόθεση και δέσμευση της εταιρείας να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια εταιρική κουλτούρα, όπου κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ότι τυγχάνει σεβασμού είναι ενδυναμωμένος, μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, υπερηφάνειας και συντροφικότητας. Συγχαίρουμε θερμά την ομάδα της Cyproman για την επιτυχία τους. »

Εκ μέρους της εταιρείας, η Head οf Human Resources, Μαρίνα Κρασιά, δήλωσε,

«Η πιστοποίηση Great Place to Work αποτελεί αναγνώριση της δέσμευσής μας στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποί μας αισθάνονται σεβαστοί, εκτιμημένοι και εμπνευσμένοι. Ως εταιρεία, επενδύουμε στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας και της ανοιχτής επικοινωνίας, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο την ευημερία και την ανάπτυξη των εργαζομένων μας. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει ότι είμαστε ένας χώρος όπου η κουλτούρα και οι αξίες οδηγούν στην αριστεία και την καινοτομία, καθιστώντας μας έναν εξαιρετικό χώρο εργασίας».

Ο όμιλος εταιρειών CPM, ιδρυθείς το 1996, απασχολεί σχεδόν 100 επαγγελματίες στα γραφεία της σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ως εξουσιοδοτημένος Πάροχος Διοικητικών Υπηρεσιών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η CPM οργανώνεται σε Ομάδες Εξυπηρέτησης Πελατών που διασφαλίζουν συνεχή παροχή εξατομικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών. Μέσω της CPF, μέλους του ομίλου, διαθέτει εκτενή εμπειρία σε όλες τις κύριες λειτουργίες των επενδυτικών ταμείων και των καταπιστευμάτων, περιλαμβανομένων της διοίκησης και της συμμόρφωσης, παρέχοντας κορυφαίες λύσεις στους πελάτες της.