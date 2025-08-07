Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την εισαγωγή 8.573 επιπρόσθετων συνήθων μετοχών της εταιρείας Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company Plc, ονομαστικής αξίας €0,10, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Βραχυπρόθεσμου Σχεδίου Παροχής Κινήτρων (STIP) προς στελέχη της εκτελεστικής διεύθυνσης.

Η έκδοση των μετοχών πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2025, με βάση σχετική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις 17 Μαΐου 2024. Οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ από τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025, με το ίδιο σύμβολο ΤΡΚΗ / BOCH και κωδικό ISIN IE00BD5B1Y92, όπως και οι υπόλοιπες εισηγμένες μετοχές της εταιρείας.

Με την προσθήκη των νέων μετοχών, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Bank of Cyprus Holdings θα ανέλθει σε 440.828.633 μετοχές.

Παράλληλα, καταχωρούνται στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ 8.573 Παραστατικά Δικαιώματα (Depository Interests), τα οποία εκδόθηκαν από την εταιρεία MUFG Corporate Markets Trustees (UK) Limited, ως θεματοφύλακας εκ μέρους της Bank of Cyprus Holdings. Τα παραστατικά αντιστοιχούν πλήρως στις νέες μετοχές και διασφαλίζουν τη δυνατότητα εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών στο ΧΑΚ.

Οι μετοχές θα είναι ταυτόχρονα διαπραγματεύσιμες και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.