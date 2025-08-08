Η Cyprus Investment and Securities Corporation (CISCO), θυγατρική του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με τον αξιόπιστο παγκόσμιο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων Schroders για να ξεκινήσει μια νέα σειρά Βιώσιμων Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων προσαρμοσμένων κυρίως για θεσμικούς επενδυτές καθώς και άλλους επενδυτές με προτίμηση στις αρχές του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης (Environmental, Social, and Governance – ESG).

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Κύπρου, συνδυάζοντας τη βαθιά τεχνογνωσία της CISCO στην αγορά και τη μακρά ιστορία επιτυχούς διαχείρισης θεσμικών εντολών με την παγκόσμια ηγετική θέση της Schroders στις βιώσιμες επενδύσεις. Επιλέξαμε τη Schroders ως συνεργάτη μας σε θέματα ESG με βάση το καθιερωμένο ιστορικό της στις βιώσιμες επενδύσεις και τις επενδύσεις αντίκτυπου, καθώς και στη χρήση ιδιοκτησιακών επενδυτικών μοντέλων (proprietary investment models). Τα νεοεισαχθέντα χαρτοφυλάκια έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ζήτηση για επενδυτικές λύσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αρχές ESG, παρέχοντας παράλληλα μακροπρόθεσμες οικονομικές επιδόσεις.

Τα Βιώσιμα Επενδυτικά Χαρτοφυλάκια είναι δομημένα με σαφώς καθορισμένους δείκτες βιωσιμότητας, παρακολουθούνται συνεχώς τόσο για οικονομικές όσο και για μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις και ευθυγραμμίζονται με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές υπεύθυνης επένδυσης. Έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των τύπων επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των προσεκτικών, των ισορροπημένων, των αναπτυξιακών και των δυναμικών προφίλ κινδύνου.

Ο κ. Χρήστος Καλογέρης, Γενικός Διευθυντής της CISCO, σχολίασε:

«Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε με συνέπεια την αριστεία όχι μόνο στις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων αλλά και στον θετικό αντίκτυπο που δημιουργούμε. Μέσω αυτής της συνεργασίας με τη Schroders, είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε επενδυτικές λύσεις που αντικατοπτρίζουν τόσο την απόδοση όσο και τις αρχές. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες μας να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα τη διαφάνεια και τη λογοδοσία».

Ο Δημήτριος Μπατζής, επικεφαλής του Νοτίου Τομέα Κεντροανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου της Schroders, πρόσθεσε: «Μέσω της συνέργειας μεταξύ των προηγμένων, αποκλειστικών επενδυτικών μοντέλων βιωσιμότητας της Schroders και της εμπειρίας της αγοράς και της τοπικής ηγεσίας της CISCO, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μια διαφοροποιημένη επενδυτική πρόταση, η οποία δεσμεύεται να προβεί σε πραγματικά υπεύθυνες επενδύσεις και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους Κύπριους επενδυτές».

Το τμήμα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων της CISCO, ένα από τα μεγαλύτερα στην Κύπρο, εξυπηρετεί μια ευρεία βάση θεσμικών πελατών, συμπεριλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ταμείων, ταμείων προνοίας, ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών, τόσο εγχώριων όσο και διεθνών. Το λανσάρισμα των Βιώσιμων Χαρτοφυλακίων της CISCO αποτελεί άμεση απάντηση στις αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις και προσδοκίες των επενδυτών γύρω από την ενσωμάτωση των αρχών ESG.

Αυτή η πρωτοβουλία τοποθετεί τη CISCO και τη Schroders στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας ESG στην περιοχή, δίνοντας τη δυνατότητα στους θεσμικούς επενδυτές να χειριστούν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες της παγκόσμιας μετάβασης προς τη βιωσιμότητα.

Η CISCO εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Αριθμός αδείας: 003/03

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί Επενδυτική Συμβουλή.

Προειδοποίηση Κινδύνου: Η διενέργεια επενδύσεων ενέχει κινδύνους και οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν αδειούχο επαγγελματία πριν να προβείτε σε οποιαδήποτε επένδυση.