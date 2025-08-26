Η KPMG Κύπρου παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας και φέτος την εκστρατεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) «Όλα τα παιδιά με σχολικά».

«Η αλληλεγγύη και η προσφορά είναι βαθιά ριζωμένες στην εταιρική μας φιλοσοφία. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τους ανθρώπους μας, που για ακόμη μια φορά ανταποκρίθηκαν με ζήλο και ευαισθησία στο κάλεσμα για στήριξη των παιδιών που το έχουν ανάγκη», δήλωσε η Μαρία Α. Παπακώστα, Διοικητική Σύμβουλος και Επικεφαλής Clients & Markets της KPMG Κύπρου.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί θεμέλιο του τρόπου λειτουργίας μας. Κάθε χρόνο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις που δημιουργούν πραγματικό και θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, δίνοντας προτεραιότητα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Όπως και την προηγούμενη χρονιά, έτσι και φέτος, στα γραφεία της KPMG Κύπρου τοποθετήθηκαν ειδικά κουτιά συλλογής, όπου τα μέλη του προσωπικού συγκέντρωσαν σχολικά είδη πρώτης ανάγκης. Μαζί στηρίζουμε τη νέα γενιά, εξασφαλίζοντας ότι κάθε παιδί έχει τα απαραίτητα για μια επιτυχημένη σχολική χρονιά.