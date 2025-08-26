Η Εθνική Αστυνομία της Ολλανδίας αξιοποίησε την επιχειρησιακή πλατφόρμα Mission Control της κυπριακής τεχνολογικής εταιρείας Nevron κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη στις 24-25 Ιουνίου 2025.

Η φετινή Σύνοδος αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση και πολυπλοκότητα επιχειρήσεις ασφάλειας στην Ολλανδία, με περισσότερους από 27.000 αστυνομικούς και 10.000 στρατιωτικούς να συμμετέχουν στην προστασία υψηλόβαθμων αποστολών και αρχηγών κρατών, καθιστώντας την την πιο ασφαλή και δαπανηρή σύνοδο στην ιστορία της χώρας.

Η ανάγκη για άμεσο συντονισμό και πλήρη εικόνα του πεδίου σε πραγματικό χρόνο ήταν καθοριστική, καθώς οι αποστολές κινούνταν μεταξύ του αεροδρομίου Schiphol και του συνεδριακού κέντρου World Forum σε αυστηρά προγραμματισμένα δρομολόγια.

Η πλατφόρμα Mission Control χρησιμοποιήθηκε από τις αρχές για:

Παρακολούθηση κυκλοφορίας και περιστατικών σε πραγματικό χρόνο

Εποπτεία της κατάστασης στο πεδίο με βάση δεδομένα από πολλαπλές πηγές

Λήψη άμεσων, στοχευμένων αποφάσεων με βάση ζωντανές πληροφορίες

Τα δεδομένα αντλήθηκαν από:

Τη Rijkswaterstaat (Dutch Highway Agency), μέσω του τοπικού συνεργάτη της Nevron, IM in the Cloud

Ζωντανές ροές κυκλοφορίας από εθνικούς και περιφερειακούς παρόχους

Αναφορές από αστυνομικές δυνάμεις, πλήρως ενσωματωμένες στην πλατφόρμα

Επιχειρησιακά δεδομένα από δίκτυα μεταφορών και υπηρεσίες ασφαλείας

Δήλωση του Τόνυ Κυριακίδη, ιδρυτή της Nevron:

«Χτίσαμε το Mission Control για να υποστηρίζει ακριβώς αυτού του είδους τις επιχειρήσεις υψηλής κρισιμότητας. Είναι τιμή μας να το βλέπουμε να χρησιμοποιείται από την Εθνική Αστυνομία της Ολλανδίας σε ένα τόσο σύνθετο και ιστορικό γεγονός παγκόσμιας σημασίας. Στόχος μας ήταν πάντα να προσφέρουμε την πλήρη εικόνα της κατάστασης, όποτε και όπου αυτό απαιτείται.»

Η πλατφόρμα Mission Control έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος και υψηλής επιχειρησιακής κρισιμότητας, όπου ο συγχρονισμός, η εμπιστοσύνη και η ακριβής αποτύπωση της πραγματικότητας σε πραγματικό χρόνο αποτελούν βασικούς παράγοντες επιτυχίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Nevron Ltd

hey@nevron.io

+31624936655

www.nevron.io