Ο πρώτος σταθμός παραγωγής και πρατήριο ανεφοδιασμού υδρογόνου έχει λάβει τις απαραίτητες οικοδομικές άδειες, εξασφαλίζοντας παράλληλα με αυτό τον τρόπο και την αναγκαία συγχρηματοδότηση από την Ευρώπη.

Ειδικότερα, ο σταθμός θα λειτουργήσει στη Λάρνακα, στην περιοχή της Αραδίππου. Πρόκειται για ένα έργο με κόστος 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, με το 60% να προέρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ο σταθμός εκτιμάται πως θα μπορεί να παράγει 150 τόνους υδρογόνου ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 627 τόνους ντίζελ.

Αν και οι άδειες έχουν εξασφαλιστεί, εντούτοις αυτό δεν είναι παρά ένα βήμα για την υλοποίηση του σταθμού, αφού ταυτόχρονα πρέπει να τρέξουν και άλλες διαδικασίες αλλά και ενδεχομένως – συμφωνίες – από το κράτος.

Και αυτό διότι τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχουν οχήματα στην Κύπρο που να χρησιμοποιούν ως καύσιμο το υδρογόνο.

Αγορά οχημάτων με υδρογόνο

Οι σκέψεις που γίνονται από το κράτος, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», είναι η προκήρυξη σχεδίου που θα αφορά την επιχορήγηση για αγορά οχημάτων που χρησιμοποιούν υδρογόνο, κάτι ανάλογο δηλαδή με τα σχέδια για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτό που φαίνεται να προτείνεται για αφετηρία είναι η χρήση του υδρογόνου στις μεταφορές και για αυτό τον λόγο έχουν ήδη γίνει επαφές με εμπλεκόμενους προς αυτό τον σκοπό. Όπως μας μεταφέρθηκε, το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρχικά σε βαρέα και άλλα οχήματα, συμπεριλαμβανομένου και αυτοκινήτων του δημοσίου, και σε κατοπινό στάδιο να γίνει στόχευση για τα ιδιωτικά οχήματα. Μάλιστα, με αυτό τον τρόπο μπορούν να μειωθούν και τα ποσοστά ρύπων της Κύπρου.

Γνώστες του αντικειμένου και μετά από σχετική ερώτηση είπαν στον «Φ» πως η μετατροπή αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα σε υδρογόνο δεν μπορεί να γίνει, άρα θα χρειαστεί η αγορά και η εισαγωγή αυτοκινήτων που έχουν προεγκατεστημένη τη συγκεκριμένη τεχνολογία και για αυτό το όλο εγχείρημα χρειάζεται κάποιο χρόνο για να υλοποιηθεί.

Ενέργεια από ΑΠΕ

Πέραν από τα πολλά του πλεονεκτήματα, η παραγωγή πράσινου υδρογόνου και η χρήση του ως καυσίμου φέρνει και άλλα οφέλη για την Κύπρο.

Σε μια περίοδο που η απόρριψη πράσινης ενέργειας είναι μεγάλη και το κράτος ψάχνει λύσεις, η παραγωγή υδρογόνου μπορεί να βοηθήσει και αυτό διότι μπορεί να χρησιμοποιεί την ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την παραγωγή υδρογόνου, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί όποτε χρειάζεται ως καύσιμο. Είναι μια λύση αποθήκευσης ενέργειας, όπως σχολίασαν ειδικοί στον «Φ».

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν προωθηθεί στην Ευρώπη ως λύση για μείωση των ρύπων και της χρήσης καυσίμων όπως η βενζίνη και το ντίζελ, ωστόσο, η ηλεκτροκίνηση έχει τα δικά της μειονεκτήματα.

Πρώτον, στην Κύπρο οι τιμές του ηλεκτρισμού είναι υψηλές και έτσι οι πολίτες συνεχίζουν να επωμίζονται αυξημένο κόστος για τις μεταφορές τους και ενώ το κόστος για αγορά ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου είναι αυξημένο σε σχέση με τα συμβατικά.

Δεύτερο μειονέκτημα των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι η αυτονομία τους. Αν και τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν προχωρήσει με τομές στις μπαταρίες, δίνεται αυτονομία εκατοντάδων χιλιομέτρων, εντούτοις, ο χρόνος φόρτισης παραμένει αρνητικός παράγοντας για πολλούς.

Εν αντιθέσει, τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν τη τεχνολογία υδρογόνου, μπορούν να ανεφοδιαστούν άμεσα από πρατήριο, όπως δηλαδή ισχύει με τα αυτοκίνητα συμβατικών καυσίμων, μειώνοντας έτσι την ώρα αναμονής και χωρίς το άγχος αυτονομίας.