Τα πογκρόμ των αμερικανικών Αρχών εναντίον ξένων εργαζομένων -αδειούχων και μη- συνεχίζονται. Την περασμένη Πέμπτη, Αμερικανοί ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν περίπου 475 εργάτες στο εργοστάσιο μπαταριών αυτοκινήτων της Hyundai στο Έλλαμπελ της Τζόρτζια, από τους οποίους περίπου 300 είναι Νοτιοκοριάτες.

Αργά χθες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι οι ξένες εταιρείες πρέπει να προσλαμβάνουν και να εκπαιδεύουν Αμερικανούς εργαζόμενους και να σέβονται τους νόμους περί μετανάστευσης. «Μετά την επιχείρηση επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής στο εργοστάσιο μπαταριών Hyundai στη Τζόρτζια, καλώ όλες τις ξένες εταιρείες που επενδύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να σεβαστούν τους νόμους περί μετανάστευσης του έθνους μας».

«Οι επενδύσεις σας είναι ευπρόσδεκτες και σας ενθαρρύνουμε να φέρετε ΝΟΜΙΜΑ τους πολύ έξυπνους ανθρώπους σας, με εξαιρετικό τεχνικό ταλέντο, για να κατασκευάσουν προϊόντα παγκόσμιας κλάσης, και εμείς θα σας το επιτρέψουμε γρήγορα και νόμιμα να το κάνετε. Αυτό που ζητάμε σε αντάλλαγμα είναι να προσλάβετε και να εκπαιδεύσετε Αμερικανούς εργαζόμενους», έγραψε συγκεκριμένα.

Νωρίτερα σήμερα Δευτέρα, η νοτιοκορεατική εφημερίδα Maeil Business έγραψε πως η εταιρεία Hyundai Motor έχει συμβουλεύσει το προσωπικό που επρόκειτο να αναχωρήσει για επαγγελματικά ταξίδια στις ΗΠΑ να τα αναβάλει, εκτός εάν κριθεί απαραίτητο.