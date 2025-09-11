Η Bank of Cyprus Holdings ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 ύψους €300 εκατ., με το τελικό βιβλίο προσφορών να ξεπερνά τα €3 δισ., υπερκαλύπτοντας την έκδοση περισσότερο από 10 φορές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η ζήτηση προήλθε από πάνω από 100 θεσμικούς επενδυτές, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη στις κεφαλαιακές αντοχές και το οικονομικό προφίλ του Συγκροτήματος.

Η τελική τιμολόγηση έκλεισε με περιθώριο 195 μ.β., χαμηλότερο κατά 35 μ.β. από την αρχική ένδειξη, ενώ τα νέα χρεόγραφα θα εκδοθούν στην τιμή 99,632%, με επιτόκιο 4,25% και απόδοση 4,321%. Η λήξη τους τοποθετείται στις 18 Σεπτεμβρίου 2036, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης το 2031, υπό την προϋπόθεση σχετικών εγκρίσεων.

Τα νέα χρεόγραφα αξιολογήθηκαν σε Ba1 από τη Moody’s και θα εισαχθούν στη λίστα του Χρηματιστηρίου Λουξεμβούργου και στην αγορά Euro MTF. Τα έσοδα θα διατεθούν υπό μορφή δανείου στη Τράπεζα Κύπρου, με στόχο τη χρηματοδότηση γενικών σκοπών και την ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών, υπολογίζεται δε ότι θα συμβάλουν κατά περίπου 300 μονάδες βάσης στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

Παράλληλα, η BOC Holdings έχει καλέσει τους κατόχους υφιστάμενων Χρεογράφων Tier 2 ύψους €300 εκατ. με λήξη 2026, να τα προσφέρουν για αγορά με τίμημα 102,3% της ονομαστικής αξίας.

Η συναλλαγή υλοποιήθηκε με Global Coordinators τις BofA Securities Europe SA και Goldman Sachs Europe Bank SE, ενώ Barclays, Citigroup και Morgan Stanley συμμετείχαν ως Joint Lead Managers. Η CISCO ενήργησε ως Co-Manager.