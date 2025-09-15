Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο διοργάνωσε με επιτυχία, για ακόμη μία χρονιά, το Φιλανθρωπικό Πρωτάθλημα Beach Volley, που πραγματοποιήθηκε στις 6, 7 και 14 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Αθλημάτων Παραλίας του Δήμου Λεμεσού.

Για 29 συνεχόμενα χρόνια, με την στήριξη και ενεργό συμμετοχή των Ναυτιλιακών Εταιρειών-Μελών του, το Φιλανθρωπικό Πρωτάθλημα του Επιμελητηρίου ενώνει τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, στηρίζοντας παράλληλα έναν υψηλό φιλανθρωπικό σκοπό και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της βιομηχανίας να προσφέρει στην κυπριακή κοινωνία.

Όπως και κάθε χρόνο, τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου «Ένα Όνειρο – Μια Ευχή», ο οποίος έχει ως αποστολή να δίνει κίνητρα ζωής σε παιδιά που πάσχουν από καρκίνο και συναφείς παθήσεις, εκπληρώνοντας τις ευχές τους και προσφέροντας ταυτόχρονα οικονομική και ψυχολογική στήριξη σε αυτά και στις οικογένειές τους.

Το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο εκφράζει θερμές ευχαριστίες στην Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, στον Σύνδεσμο Διαιτητών Πετοσφαίρισης Σάλας και Παραλίας Κύπρου, στον Δήμο Λεμεσού, καθώς και στα Μέλη του και το προσωπικό τους, για τη συμβολή και την οικονομική στήριξη μέσω της συμμετοχής τους στη φιλανθρωπική αυτή αθλητική διοργάνωση.