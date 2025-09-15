Το Cyprus Forum 2025 ανοίγει τις πύλες του από την 1η έως και τις 3 Οκτωβρίου στη Λευκωσία, με όραμα την ενίσχυση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Cyprus Forum, επιστρέφει για έκτη συνεχή χρονιά, φέρνοντας στο επίκεντρο κορυφαίους πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Cyprus Forum 2025 ξεκίνησε, με την εκδήλωση να επιστρέφει δυναμικά στη Λευκωσία την περίοδο 1η – 3η Οκτωβρίου. Για τρεις ημέρες, πολιτικοί ηγέτες, διανοούμενοι, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, συζητώντας τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, η Ευρώπη και η ευρύτερη περιοχή.

Το φετινό συνέδριο, που θα φιλοξενηθεί στο παλιό Δημαρχείο Λευκωσίας, στο ξενοδοχείο Ledra Palace και άλλους εμβληματικούς χώρους της πρωτεύουσας, αναμένεται να αναδείξει κρίσιμα ζητήματα όπως η δημοκρατική ανθεκτικότητα, η ενεργειακή μετάβαση, η ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου, η αντιμετώπιση της διαφθοράς, καθώς και οι διεθνείς γεωπολιτικές ισορροπίες.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα βρεθούν οι κεντρικές ομιλίες πολιτικών ηγετών – με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου. Σημαντική επίσης θα είναι η παρουσία Ευρωπαίων Επιτρόπων και υψηλόβαθμων στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πάνω από 50 συνεδρίες, συζητήσεις και παράλληλες εκδηλώσεις, που καλύπτουν από την οικονομία και την απασχόληση μέχρι την τεχνολογία, το περιβάλλον και τις διεθνείς σχέσεις.

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο θα είναι ο Μιχάλης Αργυρού, Οικονομικός Σύμβουλος Πρωθυπουργού Ελλάδας, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, ο Γιάννης Παναγιώτου, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού και ο Υφυπουργός Μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης.

Ξεχωριστή στιγμή θα αποτελέσει η απονομή του Βραβείου Ειρήνης και Δημοκρατίας, σε προσωπικότητες που εργάζονται για την προώθηση του διαλόγου και της συμφιλίωσης στην Κύπρο και διεθνώς.

Η Λευκωσία μετατρέπεται, έτσι, για ακόμα μια χρονιά σε κόμβο ιδεών, όπου η δημόσια συζήτηση παίρνει σάρκα και οστά, δίνοντας φωνή σε εκείνους που οραματίζονται μια πιο δίκαιη, δημοκρατική και βιώσιμη κοινωνία.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος και Συνιδρυτής του Cyprus Forum, Νικόλας Κυριακίδης, δήλωσε: «Το Cyprus Forum 2025 θα αποτελέσει και φέτος ένα σημαντικό βήμα δημόσιου διαλόγου, αναδεικνύοντας θέματα που επηρεάζουν την Κύπρο, την Ευρώπη και την περιοχή μας. Μέσα από τον διάλογο και τις συνεργασίες, μπορούμε να ενισχύσουμε τη δημοκρατία και να βρούμε λύσεις στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας».

Πληροφορίες για το Cyprus Forum 2025:

Ημερομηνίες: 1-3 Οκτωβρίου 2025

Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν εγγραφή πατήστε ΕΔΩ

Το Cyprus Forum διοργανώνεται από το Oxygen for Democracy, υπό την αιγίδα και στήριξη θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και σημαντικών φορέων της κυπριακής κοινωνίας.

Χορηγός επικοινωνίας το ΡΙΚ.