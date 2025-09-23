Η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean ανακοίνωσε την εξαγορά του Leonardo Crystal Cove Hotel & Spa by the Sea στον Πρωταρά, εντάσσοντάς το στο ιδιόκτητο χαρτοφυλάκιό της.

Το ξενοδοχείο, που λειτουργεί υπό το brand Leonardo Hotels από το 2019 μέσω συμφωνίας μίσθωσης, αποτελεί πλέον μέρος της ιδιοκτησίας του Ομίλου. Πρόκειται για ένα adults-only ξενοδοχείο 4 αστέρων, με 123 δωμάτια και σουίτες, σύγχρονο spa & wellness center και πλούσιες γαστρονομικές εμπειρίες.

Η εξαγορά θεωρείται στρατηγικό ορόσημο για τον Όμιλο, καθώς ενισχύει την παρουσία του στην Κύπρο και τη Μεσόγειο, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στη δυναμική του τουριστικού προορισμού.

Ο Roni Aloni, Managing Director των Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, τόνισε:

«Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του Leonardo Crystal Cove Hotel & Spa by the Sea αποτελεί στρατηγικό βήμα για τα Leonardo Hotels. Ενισχύει την παρουσία μας στην Κύπρο και στη Μεσόγειο, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές του Πρωταρά και τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε ξενοδοχεία που αναβαθμίζουν τον τουριστικό χάρτη της περιοχής».