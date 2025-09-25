Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του ΚΕΒΕ με κεντρικό ομιλητή τον στρατηγικό αναλυτή και συγγραφέα Νίκο Λυγερό, με θέμα τη γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου στον σύγχρονο κόσμο.

Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος μελών του Επιμελητηρίου, εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, φορείς του κράτους και ακαδημαϊκούς, γεγονός που ανέδειξε το έντονο ενδιαφέρον για τα ζητήματα που παρουσιάστηκαν.

Ο κ. Λυγερός αναφέρθηκε στο έργο Great Sea Interconnector (GSI), τονίζοντας τη σημασία του για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διασύνδεση της Κύπρου με την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Παρουσίασε επίσης τον διάδρομο Ινδία–Σαουδική Αραβία–Ισραήλ–Κύπρος–Ελλάδα–Ιταλία, επισημαίνοντας τη δυναμική του ως νέας γεωπολιτικής και εμπορικής πραγματικότητας που ενισχύει τη θέση της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού και εμπορικού κόμβου, ικανoύ να λειτουργήσει ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, επισημαίνοντας τη σημασία της στρατηγικής σκέψης και της συνεργασίας σε θέματα εθνικής σημασίας, ενώ ο Υπουργός Ενέργειας επιβεβαίωσε την προσήλωση της Πολιτείας στην προώθηση κρίσιμων ενεργειακών έργων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό, επιβεβαιώνοντας τον υψηλό βαθμό ενδιαφέροντος και τον προβληματισμό γύρω από τη γεωστρατηγική θέση της Κύπρου. Το ΚΕΒΕ δεσμεύτηκε να συνεχίσει δράσεις που ενισχύουν την ενημέρωση και τη στρατηγική προοπτική της επιχειρηματικής κοινότητας.