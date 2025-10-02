Τη μετονομασία της Prime Insurance σε GRAWE Cyprus ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Δρ. Παναγιώτης Παναγιώτου.

Η εταιρεία, μετά από 26 χρόνια παρουσίας στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά, προχωρά με αλλαγή στην επωνυμίας της και αφού είχε προηγηθεί η εξαγορά της τον Μάιο του 2025 από τον διεθνή όμιλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE). Συγκεκριμένα, είχε εξαγοράσει το 98,7% των μετοχών της Prime Insurance Company Ltd.

Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη είσοδο του ομίλου GRAWE στην κυπριακή αγορά, σηματοδοτώντας την περαιτέρω γεωγραφική του επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μάλιστα, στην εκδήλωση για τη μετονομασία της Prime παρευρέθηκαν ο Δρ. Othmar Ederer, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας του Ομίλου GRAWE, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Klaus Scheitegel (Πρόεδρος) και Paul Swoboda.

Ο GRAWE είναι αυστριακός όμιλος, που ιδρύθηκε το 1828 από τον Αρχιδούκα Γιόχαν. Δραστηριοποιείται σε 13 χώρες, τόσο στην ασφάλιση και στην τραπεζική, όσο και στην αγορά ακινήτων. Εργοδοτεί πάνω από 5.000 άτομα, διαθέτει 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ ενεργητικό και 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε ίδια κεφάλαια.