Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ενώνει δυνάμεις με εποπτικές Αρχές από 118 χώρες στο πλαίσιο της «World Investor Week 2025», που διοργανώνει ο Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) από τις 6 έως τις 12 Οκτωβρίου.

Η φετινή εκστρατεία δίνει έμφαση στην αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), στους κινδύνους του ψηφιακού χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και στην ανάγκη προστασίας των μικροεπενδυτών από διαδικτυακές απάτες.

Οδηγός επενδυτών και δράσεις

Η ΕΚΚ παρουσίασε Οδηγό Επενδυτών με πρακτικές συμβουλές για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και προειδοποιήσεις για παραπλανητικές πρακτικές. Παράλληλα, προγραμματίζει:

διαλέξεις και δράσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια,

ενημερωτικό υλικό σε γονείς και εκπαιδευτικούς,

παρεμβάσεις σε ΜΜΕ και καμπάνιες στα κοινωνικά δίκτυα.

Στόχος είναι η ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και η καλλιέργεια δεξιοτήτων ασφαλούς χρήσης ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Κίνδυνοι και παγίδες

Ο πρόεδρος της ΕΚΚ, Γιώργος Θεοχαρίδης, τόνισε ότι η χρηματοοικονομική επιμόρφωση είναι στρατηγική προτεραιότητα, χαρακτηρίζοντας τις θεματικές του IOSCO «επίκαιρες και κρίσιμες».

Ειδική αναφορά γίνεται στους κινδύνους από:

αυτοματοποιημένα εργαλεία επενδύσεων που δεν λαμβάνουν υπόψη τα προσωπικά δεδομένα,

παραπλανητικά σχήματα «γρήγορου πλουτισμού»,

λανθασμένες ή χειραγωγημένες πληροφορίες που μπορεί να προκύψουν από την αλόγιστη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Εργαλεία για το κοινό

Η ΕΚΚ έχει δημιουργήσει διαδικτυακό κουίζ ώστε οι επενδυτές να ελέγχουν τις γνώσεις τους για τους κινδύνους στο διαδίκτυο. Επιπλέον, όλο το νέο επιμορφωτικό υλικό θα αναρτηθεί στην Πύλη Χρηματοοικονομικής Επιμόρφωσης της Επιτροπής.

