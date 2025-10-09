Η Cyta απέσπασε το 1ο βραβείο στα European Digital Connectivity Awards 2025, κατακτώντας την κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση στην κατηγορία «Champions in addressing the digital divide in rural and remote areas». Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, αναδεικνύοντας τη Cyta ως πρωτοπόρο στην ψηφιακή σύγκλιση και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην ευρυζωνικότητα.

Ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο οπτικών ινών

Η βράβευση αφορά το στρατηγικό έργο ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών (Fiber), το οποίο η Cyta υλοποιεί σε παγκύπρια κλίμακα για να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ταχύτητες Gigabit, από τις πόλεις μέχρι τις απομακρυσμένες κοινότητες.

Μέσα από αυτό το έργο, ενδυναμώνονται οι τοπικές κοινωνίες, ενισχύονται οι επιχειρήσεις και διευκολύνεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η εργασία και η τηλεϊατρική.

«Μια εθνική διάκριση για την Κύπρο»

Η πρόεδρος της Cyta, Μαρία Τσιάκκα Ολυμπίου, δήλωσε ότι η διάκριση στις Βρυξέλλες αποτελεί εθνική επιτυχία που αποδεικνύει πως «με όραμα, στρατηγική και στοχευμένες επενδύσεις, η Κύπρος μπορεί να πρωταγωνιστεί στην καρδιά της ψηφιακής Ευρώπης».

Συγχρηματοδότηση από την ΕΕ

Η Cyta ευχαρίστησε το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για τη στήριξή του. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής της χώρας.